В Таллинне откроются две водородные заправочные станции

Две водородные заправочные станции, строительство которых ведется в Таллинне совместно с Alexela и Utilitas, должны начать работу в конце лета после получения всех необходимых разрешений. Alexela также планирует в ближайшие годы построить водородные заправочные станции в Пярну и Тарту, пишет Rus.ERR.
Несколько месяцев назад сообщалось, что компания Utilitas установила в Вяо электролизер и что в декабре прошлого года там уже производился зеленый водород.
Ожидается, что в сотрудничестве с Alexela в конце лета в Таллинне будут открыты первые две водородные заправочные станции.
Одна из них появится в Вяо, где также расположено производство водорода, вторая - на Петербургском шоссе.
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