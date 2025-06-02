В Таллинне откроются две водородные заправочные станции

Toyota Mirai, которую можно купить и в Эстонии, в качестве топлива использует водород.

Две водородные заправочные станции, строительство которых ведется в Таллинне совместно с Alexela и Utilitas, должны начать работу в конце лета после получения всех необходимых разрешений. Alexela также планирует в ближайшие годы построить водородные заправочные станции в Пярну и Тарту, пишет Rus.ERR.