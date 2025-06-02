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В Таллинне откроются две водородные заправочные станции

Редактор: rus.postimees.ee
Toyota Mirai, которую можно купить и в Эстонии, в качестве топлива использует водород.

Две водородные заправочные станции, строительство которых ведется в Таллинне совместно с Alexela и Utilitas, должны начать работу в конце лета после получения всех необходимых разрешений. Alexela также планирует в ближайшие годы построить водородные заправочные станции в Пярну и Тарту, пишет Rus.ERR.

Несколько месяцев назад сообщалось, что компания Utilitas установила в Вяо электролизер и что в декабре прошлого года там уже производился зеленый водород.

Ожидается, что в сотрудничестве с Alexela в конце лета в Таллинне будут открыты первые две водородные заправочные станции.

Одна из них появится в Вяо, где также расположено производство водорода, вторая - ​​на Петербургском шоссе.

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