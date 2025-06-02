Победу в первом Гран-при по конкуру на турнире CHI Pärnu одержал Матас Петрайтис на Cornet's Cloud

Четвертое место также осталось в Эстонии, его завоевала Лиззи-Анн Тилк на лошади Jump Of Ckv.

Как и в воскресном основном заезде, те же пары спортсменов доминировали и в субботнем соревновании с высотой препятствий 145 см. В итоговом протоколе Калета и Celantiana C заняли первое место, Розенберг и Ciorana TT - второе, а Петрайтис и Cornet’s Cloud стали третьими.

Помимо конкурного старта, в рамках второй недели CHI Pärnu состоялись соревнования по драйвингу. В результате комбинированного зачета по трем видам победу в зачете CAI3* среди одиночных упряжек одержала финская участница Талвикки Ярвинен с лошадью Kassander, а на уровне CAI2* победа отправилась в Латвию - ее завоевала Даце Стуру.