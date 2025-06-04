Студия Postimees: коалиция урезает не те расходы? Михаил Кылварт – о планах коалиции

Что, по оценке оппозиции, следует из нового коалиционного договора? Найдены ли ответы на главные вопросы? Какие важные реформы остались под вопросом?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель оппозиционной Центристской партии Михаил Кылварт. Следите за беседой в 13:00!
- Что изменит по существу новый договор коалиции?
- Найден ли ответ на главный вопрос: как перезапустить экономику и остановить рост цен?
- Есть ли такой ответ у самой оппозиции?
- Почему в I квартале экономика вновь пережила спад?
- Какие важные реформы остались под вопросом?
- К чему приведет реформа пенсионного страхования?