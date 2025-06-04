Skip to footer
Ср, 4.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Студия Postimees: коалиция урезает не те расходы? Михаил Кылварт – о планах коалиции

Что, по оценке оппозиции, следует из нового коалиционного договора? Найдены ли ответы на главные вопросы? Какие важные реформы остались под вопросом?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель оппозиционной Центристской партии Михаил Кылварт. Следите за беседой в 13:00!

  • Что изменит по существу новый договор коалиции?
  • Найден ли ответ на главный вопрос: как перезапустить экономику и остановить рост цен?
  • Есть ли такой ответ у самой оппозиции?
  • Почему в I квартале экономика вновь пережила спад?
  • Какие важные реформы остались под вопросом?
  • К чему приведет реформа пенсионного страхования?
Комментарии

Ключевые слова

Наверх