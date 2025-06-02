РАЙНЕР САКС Российские службы безопасности потерпели крупнейшее фиаско в своей истории

Президент России не отреагировал оперативно на это событие, что свидетельствует о растерянности в руководстве. Россия может ответить на это и, вероятно, ответит комбинированной атакой на украинские города с использованием баллистических ракет и беспилотников. Кроме того, логично предположить, что есть желание как можно скорее продемонстрировать, что стратегические ВВС все еще способны наносить ракетные удары. Но времени на это остается мало.

Президент России обычно не торопится менять руководителей служб, если в их деятельности наблюдаются сбои. В настоящее время на президента России оказывается очень сильное давление с целью проведения изменений в руководстве служб безопасности и других государственных структур. Увидим, будет ли проведена быстрая реструктуризация, либо провинившимся руководителям прикажут заняться ликвидацией самого большого ущерба. Украинская атака была настолько разрушительной, что на этот раз возможные перестановки не смогут остаться незамеченными.

Российская армия, безусловно, не утратила боеспособности, но некоторое время могут сохраняться проблемы с командованием. Масштабы стратегического ущерба еще предстоит оценить. В настоящее время можно сказать, что Россия, безусловно, не утратила возможности использовать ядерное оружие в целях самообороны. Однако способность России представлять собой стратегическую угрозу во всемирном масштабе следует поставить под сомнение.