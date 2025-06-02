РАЙНЕР САКС Российские службы безопасности потерпели крупнейшее фиаско в своей истории

Вчера Служба внутренней безопасности Украины (СБУ) осуществила масштабную атаку беспилотников на четыре аэродрома в России. Ударам подверглись авиабазы Оленья, Белая, Дягилево и Иваново, где базировались стратегические бомбардировщики, а также платформы тактической авиации. По данным СБУ, в результате атак было полностью уничтожено или повреждено не менее 40 самолетов, в том числе один летающий командный пункт А-50, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Источник в СБУ заявил, что операция готовилась полтора года. На основании информации, которая в настоящее время появляется преимущественно в социальных сетях, можно сделать вывод, что атака на базу стратегической авиации Украинка на Дальнем Востоке провалилась. Авиабаза Энгельс на Волге вообще не подверглась нападению. По данным разведки, обнародованным в предыдущие дни, бомбардировщики оттуда были переправлены на базу Оленья в Арктике.
Однако появившаяся вчера в российских социальных сетях информация о нападении на «военно-морскую базу Черноморск в Арктике», судя по всему, не соответствует действительности. Видимо, россияне в растерянности ошибочно приняли Оленью за Черноморск.
По оценкам СБУ, было уничтожено 34 процента самолетов стратегической авиации России. Такие бомбардировщики уже поражались ранее, но четкого представления о том, сколько самолетов на самом деле пригодны для использования в России, нет. The Wall Street Journal сообщила, что до атаки у России было 58 бомбардировщиков Ту-95М и 54 Ту-22М3. Однако большинство экспертов убеждены, что лишь около половины из них были пригодны к использованию.
Самое главное, что они не производились с момента распада Советского Союза, и, несмотря на периодические пропагандистские заявления, в ближайшем будущем производиться не будут. Более того, можно быть уверенным, что все пострадавшие аэродромы не будут пригодны для использования в течение некоторого времени, а окончательный размер ущерба еще не определен. Поскольку самолеты были припаркованы под открытым небом, гораздо большее количество самолетов могло получить незначительные повреждения, чем это видно на спутниковых снимках.
Атака была организована как операция разведки, а осуществлявшие ее ударные беспилотники перевозились на грузовиках. По этому поводу появились некоторые подробности. Это самый крупный провал российской службы безопасности (ФСБ) за всю историю России. Украинская СБУ обнародовала множество подробностей об операции, чтобы сразу стали очевидны истинные масштабы провала ФСБ.
Информация, опубликованная Украиной, еще долго будет оказывать сильное давление на российские силовые структуры, которым потребуется убеждать российских граждан в своей способности контролировать ситуацию в стране. Вероятно, будут проводиться выборочные рейды и выборочные аресты.
Гораздо сложнее самим спецслужбам будет убедиться в том, что где-то не планируется очередная атака. Стоит вспомнить, что всего несколько дней назад на Дальнем Востоке было совершена атака с применением взрывчатки на подразделение морской пехоты, и в целом атаки на российских военнослужащих в России нередки.
В настоящее время появились десятки видеороликов, запечатлевших ударные беспилотники и записанных российскими солдатами и гражданами, подтверждающие массовые уничтожения бомбардировщиков. Неконтролируемое распространение визуальной информации - катастрофа для российского руководства, сопоставимая с самой атакой.
В Минобороны России подтвердили факт атак на пять аэродромов, однако заявили, что атаки были отражены на трех аэродромах, а на двух из них возникли пожары, которые были оперативно потушены. Российские власти рискуют стать совершенно смешными, публикуя подобные сообщения. Поражение в информационной войне может определить изменение ситуации на стратегическом уровне в невыгодную для России сторону.
Президент России не отреагировал оперативно на это событие, что свидетельствует о растерянности в руководстве. Россия может ответить на это и, вероятно, ответит комбинированной атакой на украинские города с использованием баллистических ракет и беспилотников. Кроме того, логично предположить, что есть желание как можно скорее продемонстрировать, что стратегические ВВС все еще способны наносить ракетные удары. Но времени на это остается мало.
Президент России обычно не торопится менять руководителей служб, если в их деятельности наблюдаются сбои. В настоящее время на президента России оказывается очень сильное давление с целью проведения изменений в руководстве служб безопасности и других государственных структур. Увидим, будет ли проведена быстрая реструктуризация, либо провинившимся руководителям прикажут заняться ликвидацией самого большого ущерба. Украинская атака была настолько разрушительной, что на этот раз возможные перестановки не смогут остаться незамеченными.
Российская армия, безусловно, не утратила боеспособности, но некоторое время могут сохраняться проблемы с командованием. Масштабы стратегического ущерба еще предстоит оценить. В настоящее время можно сказать, что Россия, безусловно, не утратила возможности использовать ядерное оружие в целях самообороны. Однако способность России представлять собой стратегическую угрозу во всемирном масштабе следует поставить под сомнение.
Встреча делегаций России и Украины запланирована на сегодня в Стамбуле, на 13:00. Маловероятно, что российская делегация будет что-то существенно менять в своем меморандуме после последних событий в России. Агентство Reuters опубликовало позицию Украины, которая в целом совпадает с ранее опубликованными в СМИ украинскими тезисами. Появление подобной информации в СМИ ничего не добавляет украинской делегации и не влияет как-то положительно на ситуацию на переговорах.
Воздушные удары
Вчера российской армии в очередной раз удалось поразить украинских солдат на полигоне ракетой «Искандер». Погибли по меньшей мере 12 солдат. В связи с инцидентом командующий сухопутными войсками Украины подал в отставку.
Позавчера вечером произошла самая масштабная атака на украинские города с применением иранских беспилотников. Всего было запущено более 400 беспилотников, а также несколько баллистических и крылатых ракет. Около половины беспилотников были ловушками. Как ни странно, сообщений о крупных попаданиях нет.
Вчера вечером Харьков подвергся атаке с применением беспилотников. Поступили сообщения о повреждении нескольких жилых домов и ранениях шести человек.
Сегодня ночью поступали сообщения об атаках украинских беспилотников из Курской, Белгородской, Орловской и Брянской областей. По имеющейся на данный момент информации, целями атак стали армейские аэродромы, однако сообщений о результатах атак нет.
Российские власти начали выступать с обвинениями в обрушении железнодорожных мостов в Курской и Брянской областях и начали расследование по статье «терроризм».
О положении на фронтах
Вчера количество атак российской армии на фронтах существенно сократилось, однако атаки на основных направлениях наступления были интенсивными. В целом ситуация существенно не изменилась.
Наступления российской армии на Курско-Сумско-Белгородском направлении были активными, однако существенного прогресса достигнуто не было. Пока неясно, в какой степени созданы постоянные позиции в Сумской области.
Активность российских подразделений на Харьковском направлении вчера была низкой.
На Купянском направлении активность российских частей оставалась на несколько более высоком уровне, однако успеха эти атаки не принесли. Продолжаются интенсивные атаки в направлении Лимана, но украинская оборона там держится. Вчера российские подразделения также активно и безуспешно наступали в направлении Северска.
Военные действия продолжались с относительно низкой активностью в районе Часова Яра. В городе Торецк российские подразделения вчера действовали немного активнее, чем накануне, и в какой-то момент добились значительного прогресса.
На Покровском направлении темпы наступления российских частей были очень высокими, однако никаких результатов достигнуто не было. Продолжалось также интенсивное наступление в Донецке на юго-западном направлении. Ситуация не изменилась.
На Южном фронте отдельные разведывательные бои велись в направлении населенного пункта Орехов.