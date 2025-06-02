На Тартуском велоралли скончался 45-летний мужчина

В воскресенье на 44-м Тартуском велоралли, в котором участвовали почти пять тысяч человек, скончался 45-летний мужчина.
Инцидент произошел на 64-километровом маршруте в Южной Эстонии.
«Причины произошедшего неизвестны, и поскольку речь идет о деликатных медицинских данных, мы не можем давать подробные комментарии по этому поводу», - объяснил главный организатор соревнования Индрек Кельк в беседе с Postimees.
По имеющейся информации, велосипедист не падал и не попадал в аварию, а жаловался на плохое самочувствие. Кельк подтвердил, что медики прибыли к участнику в течение нескольких минут, то есть со стороны организаторов экстренная медицинская помощь была оказана так, как это и предусматривалось.
«Это, конечно, не смягчает трагичность случившегося. И те эмоции, которые мы все испытываем, - подчеркнул Келк. - Но можно сказать, что небольшим утешением все же является то, что происшествие не было связано с нашими действиями. Речь идет о проблемах со здоровьем, которые могли возникнуть в любой момент. Было ли это связано с физической нагрузкой или нет, сейчас мы сказать не можем».