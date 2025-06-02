На Тартуском велоралли скончался 45-летний мужчина

По имеющейся информации, велосипедист не падал и не попадал в аварию, а жаловался на плохое самочувствие. Кельк подтвердил, что медики прибыли к участнику в течение нескольких минут, то есть со стороны организаторов экстренная медицинская помощь была оказана так, как это и предусматривалось.

«Это, конечно, не смягчает трагичность случившегося. И те эмоции, которые мы все испытываем, - подчеркнул Келк. - Но можно сказать, что небольшим утешением все же является то, что происшествие не было связано с нашими действиями. Речь идет о проблемах со здоровьем, которые могли возникнуть в любой момент. Было ли это связано с физической нагрузкой или нет, сейчас мы сказать не можем».