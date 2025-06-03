ОТ ПОЛИТОЛОГА Искусственный интеллект в Евросоюзе: как защитить основные права граждан, не подавляя инновации?

На глобальной арене: сопротивление индустрии

Однако процесс принятия AI Act сопровождается ожесточенными дебатами. Технологические компании и лоббисты, возглавляемые Google и Meta, в последние месяцы активно выступают против ряда положений, особенно в отношении генеративных моделей ИИ. Они утверждают, что чрезмерное регулирование может затруднить разработку и внедрение ИИ в Европе, сделать регион менее привлекательным для инвестиций и затормозить инновации.

В то же время мнения о масштабе регулирования разделились и внутри ЕС. Одни настаивают на более жестком контроле за ИИ, особенно в сфере государственного надзора и алгоритмической дискриминации. Другие опасаются, что чрезмерное регулирование подорвет конкурентоспособность европейского технологического сектора, особенно по сравнению с более либеральными подходами в США и Китае.

Опасения по поводу того, что Европа отстанет от глобальных конкурентов - в первую очередь, США и Китая - привели к тому, что сам ЕС готов ослабить свои начальные позиции. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что рассматривает ИИ как ключевой способ восстановления конкурентоспособности и технологической независимости Европы от США и других стран.

Она неоднократно подчеркивала, что стратегическая цель ЕС - сохранить технологический суверенитет. Речь идет не только о создании собственных ИИ-систем, но и о способности задавать глобальные стандарты этичного и устойчивого технологического развития.