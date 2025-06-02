В Таллинне хотят отменить плату за детские сады: идею поддержали и центристы, и реформисты

Центристская партия, находящиеся в оппозиции в Таллиннском городском собрании, настаивают на полной отмене платы за детский сад начиная с первого ребенка уже с 1 сентября 2025 года.

По словам депутата Таллиннского горсобрания Мануэлы Пихлап, в поддержку инициативы по отмене платы за детский сад в рамках народной инициативы было собрано уже 2000 подписей. «Возможности семей справляться с жизненными расходами снизились из-за роста налогов и цен, и отмена платы за место в детском саду стала бы важной поддержкой для семей», - добавила она.

Параллельно аналогичное по содержанию предложение представила и Партия реформ. По подсчетам фракции, реализация их инициативы об отмене платы за детский сад обойдется городскому бюджету в 2,8 миллиона евро до конца 2025 года.

При этом представители Партии реформ подчеркнули, что уже определили конкретные источники финансирования за счет сокращения расходов на городские проекты и административные издержки.

Второе чтение дополнительного бюджета и представленных к нему поправок состоится 12 июня.