УЕФА выплатит победителю Лиги чемпионов астрономическую сумму

Портал Football Meets Data сообщает, что ПСЖ, разгромивший в финале «Интер» (5:0), получит 6,5 млн евро за победу. Ещё 4 млн евро парижский клуб заработает за участие в Суперкубке УЕФА, где команда Луиса Энрике встретится с «Тоттенхэмом».