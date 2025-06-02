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УЕФА выплатит победителю Лиги чемпионов астрономическую сумму

Французский ПСЖ стал победителем этого сезона Лиги чемпионов.

Победитель Лиги чемпионов – французский гигант ПСЖ – получит от УЕФА по итогам сезона ЛЧ грандиозную выплату в размере 148,4 млн евро.

Портал Football Meets Data сообщает, что ПСЖ, разгромивший в финале «Интер» (5:0), получит 6,5 млн евро за победу. Ещё 4 млн евро парижский клуб заработает за участие в Суперкубке УЕФА, где команда Луиса Энрике встретится с «Тоттенхэмом».

Еще один финалист ЛЧ «Интер» получит от УЕФА 136,6 млн евро по итогам сезона. На третьем месте по доходам от Лиги чемпионов находится «Арсенал», который заработает 117 млн евро.

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