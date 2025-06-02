Упал в шахту с 13 метров и выжил: работник эстонского предприятия все еще на больничном

По данным Инспекции труда, 55-летний оператор по обработке зерна получил серьезную производственную травму, когда на четвертом этаже шагнул в шахту лифта. Он находился в производственном помещении элеватора и должен был с помощью лифта спустить мешок с отходами на нижний этаж. Сделав шаг назад, он предполагал, что за открытыми дверями лифта находится прочная поверхность.

Мужчина нес мешок и двигался к дверям лифта спиной вперед. Однако кабина лифта находилась на первом этаже, хотя двери на четвертом этаже были открыты. Не подозревая об опасности, мужчина шагнул в пустоту и упал с высоты 13 метров - прямо на крышу стоящей внизу кабины. К счастью, он остался жив, но с тех пор находится на больничном.