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Упал в шахту с 13 метров и выжил: работник эстонского предприятия все еще на больничном

Обновлено 2 июня 2025, 12:53
Комплекс Scandagra в Вильянди.

Работник компании Scandagra, упавший в начале апреля с высоты 13 метров в пустую лифтовую шахту, по-прежнему находится на больничном, но его состояние улучшается. Все лифты в высотных зданиях предприятия были проверены и отремонтированы.

По данным Инспекции труда, 55-летний оператор по обработке зерна получил серьезную производственную травму, когда на четвертом этаже шагнул в шахту лифта. Он находился в производственном помещении элеватора и должен был с помощью лифта спустить мешок с отходами на нижний этаж. Сделав шаг назад, он предполагал, что за открытыми дверями лифта находится прочная поверхность.

Мужчина нес мешок и двигался к дверям лифта спиной вперед. Однако кабина лифта находилась на первом этаже, хотя двери на четвертом этаже были открыты. Не подозревая об опасности, мужчина шагнул в пустоту и упал с высоты 13 метров - прямо на крышу стоящей внизу кабины. К счастью, он остался жив, но с тех пор находится на больничном.

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