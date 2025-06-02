Система на пределе: каждый пятый врач в Эстонии работает с перегрузкой, а число пожилых специалистов растет

Согласно данным Института развития здоровья (TAI), будущее эстонской системы здравоохранения формируют три ключевые проблемы: нехватка рабочей силы, стареющий персонал и усиливающееся влияние частного сектора.

Число медработников растет, но нагрузка неравномерная

По состоянию на ноябрь 2024 года в Эстонии работали 27 806 медицинских работников и специалистов, что на 3% больше, чем годом ранее. За последние десять лет рост был стабильным - в среднем 2% в год. В 2024 году насчитывалось 4911 врачей и 9374 медсестры - это тоже на 3% больше, чем в 2023 году.

Однако тревогу вызывает сокращение числа врачей и медсестер: только 46% врачей и 59% медсестер работают на полной занятости. Все больше специалистов совмещают работу в нескольких учреждениях.

«Рост частичной занятости связан прежде всего с необходимостью работать на нескольких должностях и в разных местах - это следствие нехватки кадров», - пояснила старший аналитик TAI Тийу-Лийза Руммо.

Эстония отстает от средних показателей ЕС

На 1000 жителей в Эстонии в 2024 году приходилось 3,6 врача и 6,8 медсестры. В то время как средние показатели по ЕС составляют 4,2 врача и 8,4 медсестры. В Эстонии на одного врача в среднем приходится 1,9 медсестры.

В сфере здравоохранения не хватает молодежи

В 2024 году в Эстонии работали 960 семейных врачей, их средний возраст составил 56 лет. Из них 31% были старше 65 лет, что указывает на серьезный дефицит молодых специалистов. Для сравнения: 23% всех врачей в Эстонии достигли пенсионного возраста.