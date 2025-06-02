Система на пределе: каждый пятый врач в Эстонии работает с перегрузкой, а число пожилых специалистов растет

Число работников сферы здравоохранения в Эстонии в 2024 году выросло на 3% и составило почти 28 000 человек. Однако за ростом скрывается тревожная тенденция: все больше врачей и медсестер работают с неполной занятостью, разделяя свое время между несколькими учреждениями и ролями.
Согласно данным Института развития здоровья (TAI), будущее эстонской системы здравоохранения формируют три ключевые проблемы: нехватка рабочей силы, стареющий персонал и усиливающееся влияние частного сектора.
Число медработников растет, но нагрузка неравномерная
По состоянию на ноябрь 2024 года в Эстонии работали 27 806 медицинских работников и специалистов, что на 3% больше, чем годом ранее. За последние десять лет рост был стабильным - в среднем 2% в год. В 2024 году насчитывалось 4911 врачей и 9374 медсестры - это тоже на 3% больше, чем в 2023 году.
Однако тревогу вызывает сокращение числа врачей и медсестер: только 46% врачей и 59% медсестер работают на полной занятости. Все больше специалистов совмещают работу в нескольких учреждениях.
«Рост частичной занятости связан прежде всего с необходимостью работать на нескольких должностях и в разных местах - это следствие нехватки кадров», - пояснила старший аналитик TAI Тийу-Лийза Руммо.
Эстония отстает от средних показателей ЕС
На 1000 жителей в Эстонии в 2024 году приходилось 3,6 врача и 6,8 медсестры. В то время как средние показатели по ЕС составляют 4,2 врача и 8,4 медсестры. В Эстонии на одного врача в среднем приходится 1,9 медсестры.
В сфере здравоохранения не хватает молодежи
В 2024 году в Эстонии работали 960 семейных врачей, их средний возраст составил 56 лет. Из них 31% были старше 65 лет, что указывает на серьезный дефицит молодых специалистов. Для сравнения: 23% всех врачей в Эстонии достигли пенсионного возраста.
Семейных медсестер было 1657, их средний возраст - 46 лет, при этом 9% уже пенсионного возраста.
Наибольший рост - в частном секторе и в сфере психического здоровья
За последнее десятилетие доля работников здравоохранения в частном секторе выросла с 34% до 39%. Основной рост обеспечили вспомогательные и специалисты по психическому здоровью, которым с 2023 года предоставлены расширенные возможности для самостоятельной практики.
В обоих секторах одновременно (и в государственном, и в частном) работают 8% медработников, в основном врачи (15%), а также психологи и психотерапевты (14%).
Стоматология: умеренный рост и стабильный возраст
В 2024 году в Эстонии работали 1434 стоматолога и 1319 стоматологических ассистентов. Обе категории выросли на 2% за год. Средний возраст стоматологов - 47,5 лет, ассистентов - 45 лет.
Что показывает нагрузка?
- 46% врачей работают на полной ставке, треть - на частичной, пятая часть с повышенной нагрузкой.
- 59% медсестер работают на полной ставке, 13% - с переработкой.
- Растет доля специалистов, работающих более чем на 1,5 ставки.
Несмотря на рост числа медработников, нагрузка все больше ложится на тех, кто совмещает несколько должностей. Стареющий персонал, нехватка новых кадров и отставание от среднего уровня ЕС указывают на необходимость долгосрочного и системного решения.
«Работа на нескольких должностях может быть гибкой и развивающей, но это признак нехватки кадров, а не удобства», - подчеркивает Тийу-Лийза Руммо.
Будущее эстонской системы здравоохранения зависит от того, насколько успешно удастся создать условия, при которых нынешние специалисты останутся в профессии, а молодежь будет заинтересована прийти им на смену.