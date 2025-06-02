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ФОТО Жительница Эстонии возмущена уничтожением птичьих гнезд во время работ Elektrilevi

Обновлено 2 июня 2025, 14:21

Анжелики Портсмут не было дома, когда на ее участок в деревне Паатсалу прибыли рабочие с фрезерным станком. Она не давала разрешения на проведение работ и даже не знала о них. Как выяснилось позже, уведомление попало в папку со спамом. Тем не менее, это не помешало сотрудникам компании TarJo Invest OÜ приступить к выполнению заказа от Elektrilevi - вырубать ивы под линией электропередачи, проходящей через участок Анжелики Портсмут.

При этом речь шла не просто о расчистке - ширина коридора была увеличена на 20 метров. Ивы не просто срезали, их измельчали во фрезерном станке, оставив лишь мелкую труху.

«Я была очень рада, что на моем участке поселился зяблик, который ночью щелкал клювом, - с грустью рассказывает Анжелика Портсмут. - Там были пигалицы, серые журавли... Я не хотела тревожить птиц, там было огромное количество птичьих гнезд...».

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