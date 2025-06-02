ФОТО Жительница Эстонии возмущена уничтожением птичьих гнезд во время работ Elektrilevi

Анжелики Портсмут не было дома, когда на ее участок в деревне Паатсалу прибыли рабочие с фрезерным станком. Она не давала разрешения на проведение работ и даже не знала о них. Как выяснилось позже, уведомление попало в папку со спамом. Тем не менее, это не помешало сотрудникам компании TarJo Invest OÜ приступить к выполнению заказа от Elektrilevi - вырубать ивы под линией электропередачи, проходящей через участок Анжелики Портсмут.
При этом речь шла не просто о расчистке - ширина коридора была увеличена на 20 метров. Ивы не просто срезали, их измельчали во фрезерном станке, оставив лишь мелкую труху.