Покрывает ли Касса здоровья расходы больниц, вызванные неявкой пациентов?

В конце мая Rus.Postimees писал, что некоторые крупные больницы страны либо планируют, либо уже ввели так называемую штрафную плату за пропущенный прием. Однако обеспокоенный читатель задался вопросом, компенсирует ли Касса здоровья визит, если пациент не пришел на прием?
«Прочитал на вашем портале, что некоторые крупные больницы страны либо планируют, либо уже ввели так называемую штрафную плату за пропущенный прием. Ида-Вируская центральная больница сообщила, что только за первые четыре месяца 2025 года было уже 1142 случая, когда пациенты не явились», - рассказал житель Таллинна Олег.