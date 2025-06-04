Покрывает ли Касса здоровья расходы больниц, вызванные неявкой пациентов?

«Прочитал на вашем портале, что некоторые крупные больницы страны либо планируют, либо уже ввели так называемую штрафную плату за пропущенный прием. Ида-Вируская центральная больница сообщила, что только за первые четыре месяца 2025 года было уже 1142 случая, когда пациенты не явились», - рассказал житель Таллинна Олег.