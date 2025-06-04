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Покрывает ли Касса здоровья расходы больниц, вызванные неявкой пациентов?

Больница. Иллюстративное фото

В конце мая Rus.Postimees писал, что некоторые крупные больницы страны либо планируют, либо уже ввели так называемую штрафную плату за пропущенный прием. Однако обеспокоенный читатель задался вопросом, компенсирует ли Касса здоровья визит, если пациент не пришел на прием?

«Прочитал на вашем портале, что некоторые крупные больницы страны либо планируют, либо уже ввели так называемую штрафную плату за пропущенный прием. Ида-Вируская центральная больница сообщила, что только за первые четыре месяца 2025 года было уже 1142 случая, когда пациенты не явились», - рассказал житель Таллинна Олег.

Он продолжил, что это число - гигантское и пугающее, и это только одно медучреждение. «Стало интересно, компенсирует ли Касса здоровья визит, если пациент не приходит? Если да, то получается, что деньги налогоплательщиков тратят напрасно?» - обеспокоился Олег.

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