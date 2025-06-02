Предложение об отмене платы за детские сады в Таллинне вызвало политические дебаты внутри столичной коалиции, пишет Rus.ERR.
В понедельник и Центристская партия, находящаяся в оппозиции, и Партия реформ, входящая в Таллинне в коалицию вместе с соцдемами, «Отечеством» и «Ээсти 200», выступили с пресс-релизами, в которых озвучили идею отменить родительскую плату за детские сады в столице с осени.
Такое согласие между двумя партиями вызвало недоумение у социал-демократов.
«Пока это предвыборный популизм. На всех последних выборах партии обещали снизить или отменить плату за детский сад, но реальные шаги были предприняты только с участием социал-демократов в управлении Таллинном», - заявил социал-демократ, работавший в нескольких правительствах министром депутат Рийгикогу и Таллиннского горсобрания Танель Кийк.