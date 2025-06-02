В понедельник и Центристская партия, находящаяся в оппозиции, и Партия реформ, входящая в Таллинне в коалицию вместе с соцдемами, «Отечеством» и «Ээсти 200», выступили с пресс-релизами, в которых озвучили идею отменить родительскую плату за детские сады в столице с осени.

Такое согласие между двумя партиями вызвало недоумение у социал-демократов.