Skip to footer
Пн, 2.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Танель Кийк назвал популизмом предложение реформистов об отмене платы за детский сад (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Танель Кийк.

Предложение об отмене платы за детские сады в Таллинне вызвало политические дебаты внутри столичной коалиции, пишет Rus.ERR.

В понедельник и Центристская партия, находящаяся в оппозиции, и Партия реформ, входящая в Таллинне в коалицию вместе с соцдемами, «Отечеством» и «Ээсти 200», выступили с пресс-релизами, в которых озвучили идею отменить родительскую плату за детские сады в столице с осени.

Такое согласие между двумя партиями вызвало недоумение у социал-демократов.

«Пока это предвыборный популизм. На всех последних выборах партии обещали снизить или отменить плату за детский сад, но реальные шаги были предприняты только с участием социал-демократов в управлении Таллинном», - заявил социал-демократ, работавший в нескольких правительствах министром депутат Рийгикогу и Таллиннского горсобрания Танель Кийк.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх