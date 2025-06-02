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Правительство планирует увеличить зарплаты членов совета RMK в три раза

Редактор: rus.postimees.ee
Деньги.

Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть представил правительству проект постановления, который почти в три раза увеличит зарплаты членов совета Центра управления государственными лесами (RMK), которые оставались неизменными на протяжении последних 15 лет, пишет Rus.ERR.

В настоящее время председатель совета RMK получает 472,95 евро в месяц, а его первый заместитель и другие члены совета - по 354,71 евро.

Согласно проекту постановления, с 1 июля 2025 года зарплата председателя совета составит 1500 евро, а других членов совета - 1000 евро.

В пояснительной записке к проекту постановления о повышении зарплат такая необходимость объясняется тем, что размер зарплат председателя, заместителя председателя и членов совета RMK оставался неизменным на протяжении 15 лет. Последнее изменение было внесено в 2010 году в связи с введением евро.

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