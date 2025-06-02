Правительство планирует увеличить зарплаты членов совета RMK в три раза

В настоящее время председатель совета RMK получает 472,95 евро в месяц, а его первый заместитель и другие члены совета - по 354,71 евро.

В пояснительной записке к проекту постановления о повышении зарплат такая необходимость объясняется тем, что размер зарплат председателя, заместителя председателя и членов совета RMK оставался неизменным на протяжении 15 лет. Последнее изменение было внесено в 2010 году в связи с введением евро.