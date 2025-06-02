Давление не снижается: эстонские полицейские вновь отправились на латвийскую границу сдерживать наплыв мигрантов

В начале мая Пограничная служба Латвии обратилась за помощью к Департаменту полиции и погранохраны Эстонии (PPA) в сдерживании миграционного наплыва со стороны Беларуси, который в последнее время усилился. В ответ PPA направил в Латвию полицейскую миссию ESTPOL10, сотрудники которой проработали там две недели.

Число попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, резко возросшее весной, остается высоким и, по прогнозам, в ближайшее время снижаться не будет. В связи с этим было принято решение продолжить миссию.

Основная задача команды, как и в ходе предыдущей ротации, - патрулирование латвийско-белорусской границы. В состав миссии вошли сотрудники, прошедшие специальную подготовку по управлению массовыми беспорядками.

Руководитель погранохраны Вейко Коммусаар отметил, что ситуация на латвийской границе - это не только проблема Латвии. «Важно, чтобы границу Европейского союза и НАТО пересекали только те, кто имеет на то законное основание - это в интересах и Эстонии», - подчеркнул он.

По его словам, первая ротация ESTPOL10 получила от латвийских коллег исключительно положительные оценки: эстонским полицейским удалось задержать как нелегальных мигрантов, так и одного человека, занимавшегося перевозкой нарушителей границы. «Уверен, что через пару недель мы услышим столь же позитивные отзывы и о работе второй ротации», - добавил Коммусаар.

Руководитель второй ротации ESTPOL10 Кирилл Щепанов выразил надежду, что период адаптации будет недолгим. «Я уже работал в этом районе в составе миссии ESTPOL8 в 2023 году. Благодаря этому, уверен, удастся сразу приступить к полноценной работе без длительного вхождения в курс дела», - отметил он.