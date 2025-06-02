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Коалиция в Таллинне трещит по швам: Партия реформ сближается с центристами

Перевод: Каролина Вертяева
Одна из первых пресс-конференций таллинской гопуправы, сформированной после отстранения от власти центристов.

Социал-демократы и «Отечество» подозревают, что Партия реформ обсуждает возможное сотрудничество с Центристской партией в Таллинне. Самый радикальный сценарий - это распад нынешней столичной коалиции за несколько месяцев до местных выборов и создание нового городского правительства. Это означало бы, что Таллинн перейдет под совместное управление Центристской партии и Партии реформ.

Конкретной причиной конфликта стали внесенные Партией реформ поправки к дополнительному бюджету Таллинна. Реформисты предложили отменить родительскую плату за детские сады, такую же инициативу выдвинула и Центристская партия.

Обе партии представили соответствующие поправки, и эта синхронность не осталась незамеченной другими участниками коалиции: социал-демократами, «Отечеством» и «Ээсти 200». Более того, в понедельник утром обе партии выпустили пресс-релизы на эту тему.

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