Коалиция в Таллинне трещит по швам: Партия реформ сближается с центристами

Социал-демократы и «Отечество» подозревают, что Партия реформ обсуждает возможное сотрудничество с Центристской партией в Таллинне. Самый радикальный сценарий - это распад нынешней столичной коалиции за несколько месяцев до местных выборов и создание нового городского правительства. Это означало бы, что Таллинн перейдет под совместное управление Центристской партии и Партии реформ.