Сенаторы Грэм и Блументал: Путин готовится к продолжению войны, необходимы очень суровые санкции

Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументал, которые недавно встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и прибыли в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, предупредили в интервью агентству Associated Press, что окно возможностей предотвратить новое российское наступление истекает.