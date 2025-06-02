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Сенаторы Грэм и Блументал: Путин готовится к продолжению войны, необходимы очень суровые санкции

Перевод: Павел Соболев
Ричард Блументал и Линдси Грэм 30 мая в Киеве.

Президент России Владимир Путин тормозит мирные переговоры, готовя новое военное наступление в Украине, предупредили вчера два ведущих сенатора США, заявив, что следующие две недели могут определить будущее войны.

Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументал, которые недавно встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и прибыли в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, предупредили в интервью агентству Associated Press, что окно возможностей предотвратить новое российское наступление истекает.

Сенаторы заявили, что масштабные санкции США - это последний шанс Запада подавить военную экономику Кремля, и выразили надежду, что их недавний визит в Украину сможет изменить настроения в Вашингтоне и привлечь президента Дональда Трампа в их лагерь.

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