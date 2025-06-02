Адвокат: мотоциклисты могут избежать штрафов за скорость

Сирк объяснил, что до сих пор мотоциклисты оставались вне зоны действия камер измерения скорости, так как на передней части мотоциклов нет номерного знака, а лицо водителя закрыто шлемом: «Что теперь изменилось - так это то, что, измеряя скорость удаляющегося мотоцикла, можно установить его владельца».

Теперь, по его словам, главный вопрос - что делать с новой информацией: «Если мотоциклист любит поспорить, то у него есть шанс избежать наказания, ведь с точки зрения уголовного права полиция обязана установить, кто именно находился за рулем».

«Но с чем должен считаться каждый мотоциклист - так это с тем, что при серьезном превышении скорости может начаться своего рода "охота на человека"», - отметил адвокат. Он пояснил, что если превышение скорости фиксируется в реальном времени мобильной камерой, то сотрудник может по номерному знаку оперативно передать данные патрулю.

Говоря об экономической эффективности камер контроля скорости, Сирк отметил, что больше всего штрафов приносят те камеры, которые установлены в зонах с пониженной скоростью: «На дорогах с ограничением в 90 км/ч водители обычно едут с нормальной скоростью, используя круиз-контроль. А вот в зонах с пониженным лимитом водители часто не успевают вовремя снизить скорость - и получают штраф не за систематическое нарушение, а за недостаток внимания».