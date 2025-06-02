Рейнсалу переизбран главой спецкомиссии Рийгикогу

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом провела в понедельник внеочередные выборы руководителей, по результатам которых заместителем председателя комиссии был избран Кристо Энн Вага (Партия реформ), а председателем остается Урмас Рейнсалу («Отечество»).

Внеочередные выборы прошли в связи с досрочным уходом Марта Вырклаэва с должности заместителя председателя комиссии и его переходом в специальную комиссии по надзору за учреждениями безопасности. В таких случаях выборы председателя и заместителя председателя комиссии проходят одновременно.