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Рейнсалу переизбран главой спецкомиссии Рийгикогу

Урмас Рейнсалу.

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом избрала нового заместителя председателя, сообщила пресс-служба Рийгикогу. Председатель остался прежним.

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом провела в понедельник внеочередные выборы руководителей, по результатам которых заместителем председателя комиссии был избран Кристо Энн Вага (Партия реформ), а председателем остается Урмас Рейнсалу («Отечество»).

Внеочередные выборы прошли в связи с досрочным уходом Марта Вырклаэва с должности заместителя председателя комиссии и его переходом в специальную комиссии по надзору за учреждениями безопасности. В таких случаях выборы председателя и заместителя председателя комиссии проходят одновременно.

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