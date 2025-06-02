СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пожар на балконе, нож-бабочка и кастет на пароме, запертый в машине ребенок

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже алкоголя из заведения общественного питания, а также об обнаружении ножа-бабочки и кастета на пароме. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на балконе и об оказавшимся запертым в машине ребенке.
Насилие
28 мая в Кохтла-Ярве был избит 17-летний молодой человек. Личности возможных нападавших известны полиции.
В ночь на 29 мая в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина избил свою сожительницу.
30 мая квартире в Мустамяэ 36-летний мужчина во время совместного употребления алкоголя избил свою сожительницу.
В ночь на 31 мая в Нарве 36-летний мужчина в ходе ссоры избил свою супругу. Полиция задержала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления.
31 мая в Пярну неизвестный избил 38-летнего мужчину.
В это же день в Нымме был избит 40-летний мужчина.
1 июня в Пыхья-Таллинне был избит 37-летний мужчина, а в Кристийне 51-летний мужчина избил своего знакомого.
В этот же день в Пеэтри сосед напал на 39-летнюю женщину.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
31 мая после взлома дверного замка было совершено проникновение в заведение общественного питания в Кярдла, откуда был украден алкоголь. Предварительный ущерб оценивается в 300 евро. Полиция задержала в качестве подозреваемых 43- и 32-летнего мужчин.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили одного гражданина России и одного гражданина Молдовы.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы, двух граждан Китая и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
31 мая в багаже пассажиров, направлявшихся на пароме в Финляндию, были обнаружены запрещенные в гражданском обороте холодное оружие - нож-бабочка и кастет. В отношении лиц были составлены протоколы о проступке.
31 мая патруль Таллиннского пограничного пункта оказал помощь сотруднику таможни, который проверял в Северном порту Палдиски гражданина Латвии 1986 года рождения. Он предъявил водительское удостоверение Польши с признаками подделки. Гражданин Латвии был задержан и доставлен в центр временного содержания.
30 мая было выдано предписание о выезде из Эстонии и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону в отношении двух граждан Молдовы: мужчины 2003 года рождения и мужчины 2005 года рождения. Они неоднократно пытались совершить имущественные правонарушения и работали в Эстонии без законных оснований у неизвестного работодателя.
1 июня пограничники на погранпункте «Лухамаа» на выезде из Эстонии при проверке документов гражданина Бразилии обнаружили, что он незаконно находился в Шенгенской зоне 67 дней, из них два - в Эстонии. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен шестимесячный запрет на въезд в Шенгенскую зону и назначен штраф в размере 200 евро. После проведения процедур он направился в Россию.
В выходные пограничники зафиксировали шесть незаконных пересечений временной линии контроля на реке Нарве. Водителям судов были разъяснены правила передвижения на пограничном водоеме и рекомендовано в дальнейшем держаться ближе к эстонскому берегу, чтобы избежать случайных нарушений.
Пожары
30 мая в 11:23 в Центр тревоги поступило сообщение, что рядом с причалом Ноблесснер в Пыхья-Таллинне дымится катер. Люди, находившиеся на месте, начали тушение самостоятельно. Когда спасатели Лиллекюла прибыли на место, пожар уже был потушен. Выяснилось, что на катере оставили включенную плиту, от которой загорелся складной стул, оставленный рядом. Спасатели вынесли загоревшийся стул на берег и потушили его на причале.
30 мая в 16:30 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем балконе на улице К. Кярбери в Ласнамяэ. Спасатели Ласнамяэ и Пирита вскрыли дверь квартиры и обнаружили задымленное помещение и горящий открытым пламенем балкон. Спасатели в противодымном снаряжении немедленно приступили к тушению, и в 17:05 пожар был ликвидирован. В квартире никого не было. По предварительной оценке руководителя спасательных работ, пожар мог начаться из-за попавшего в квартиру через открытое окно тлеющего пепла или непотушенной сигареты от соседей.
31 мая в 03:45 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в квартире в деревне Сиргала, Нарва-Йыэсуу. Пожар произошел на втором этаже, люди самостоятельно покинули здание. Спасатели потушили диван, загоревшийся в квартире. Речь шла о заброшенной квартире, в которую время от времени заходят молодые люди.
1 июня в 17:22 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кабернеэме волости Йыэляхтме горит баня, и пламя вырывается из-под крыши. Внутри никого не было. На место прибыли спасатели Кехра. По прибытии стало ясно, что пожар был локализован местными жителями. В 18:12 пожар был полностью ликвидирован. Никто не пострадал. Предположительно, пожар начался из-за искры из печи, которая воспламенила конструкции крыши во время топки бани.
2 июня в 03:52 поступило сообщение о пожаре здания на улице Каазику в деревне Йыхви одноименной Йыхви. К моменту прибытия спасателей большой ангар горел открытым пламенем. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
ДТП
31 мая в 22:01 в деревне Линна волости Йыхви легковой автомобиль съехал с шоссе Таллинн-Нарва и приземлился на крышу. Спасатели устранили угрозу возгорания автомобиля, одного пострадавшего помогли перенести в машину скорой помощи. Дальнейшим разбирательством занялась полиция.
1 июня в 08:27 спасатели выехали на шоссе Курна-Тухала в поселок Кангру волости Кийли, где во время движения начал дымиться аккумулятор автомобиля BMW. Водитель покинул машину. Прибывшие спасатели Юри установили, что аккумулятор кипел и выделял пар. Они сняли аккумулятор и отнесли его на безопасное расстояние, чтобы предотвратить возгорание автомобиля.
1 июня в 13:43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Кейла-Хаапсалу в деревне Нахкьяла волости Ляэне-Харью автомобиль едет по дороге зигзагообразно и выезжает на встречную полосу. Во время звонка машина столкнулась с другим автомобилем и слетела в кювет. На вызов выехали спасатели Кейла. Они обнаружили, что водитель находится в состоянии явного алкогольного опьянения и ведет себя агрессивно. Спасатели задержали водителя и передали его прибывшей полиции. Также они отключили аккумуляторы у автомобилей, а пострадавшими занялась скорая помощь.
2 июня в 00:16 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Лагеди-теэ в Ласнамяэ лежит мертвый лось, сбитый автомобилем. Столкновение произошло на высокой скорости, но водитель не жаловался на самочувствие. Скорая помощь осмотрела водителя на месте. Спасатели оттащили тушу лося на обочину и известили охотников. Машина также была убрана с проезжей части.
Прочее
30 мая в 14:43 спасатели направились на улицу Рави в столичном районе Кесклинн, где ребенок оказался заперт в заведенной машине с заблокированными дверями. С разрешения владельца спасатели немного отогнули окно, чтобы попасть внутрь автомобиля. Это удалось сделать с минимальными повреждениями, ребенок не пострадал.
31 мая в 16:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на улице Пухангу в Пыхья-Таллинне чувствуется запах газа. Газовый детектор спасателей Кесклинна показал концентрацию 300 ppm уже при входе в квартиру. Утечка была обнаружена на кухне у соединительного шланга плиты. Спасатели перекрыли газовый вентиль и запретили использовать плиту до проверки газовым техником.