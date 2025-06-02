СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Пожар на балконе, нож-бабочка и кастет на пароме, запертый в машине ребенок

Насилие

28 мая в Кохтла-Ярве был избит 17-летний молодой человек. Личности возможных нападавших известны полиции.

В ночь на 29 мая в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина избил свою сожительницу.

30 мая квартире в Мустамяэ 36-летний мужчина во время совместного употребления алкоголя избил свою сожительницу.

В ночь на 31 мая в Нарве 36-летний мужчина в ходе ссоры избил свою супругу. Полиция задержала нападавшего как подозреваемого в совершении преступления.

31 мая в Пярну неизвестный избил 38-летнего мужчину.

В это же день в Нымме был избит 40-летний мужчина.

1 июня в Пыхья-Таллинне был избит 37-летний мужчина, а в Кристийне 51-летний мужчина избил своего знакомого.

В этот же день в Пеэтри сосед напал на 39-летнюю женщину.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кража

31 мая после взлома дверного замка было совершено проникновение в заведение общественного питания в Кярдла, откуда был украден алкоголь. Предварительный ущерб оценивается в 300 евро. Полиция задержала в качестве подозреваемых 43- и 32-летнего мужчин.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили одного гражданина России и одного гражданина Молдовы.

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы, двух граждан Китая и одного гражданина России.