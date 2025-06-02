На реке обнаружена лодка с вещами: полиция ведет поиски ее хозяина

28 мая Мартин находился в лодке на реке Пярну в районе Пайкузе. Вечером его лодку обнаружили дрейфующей на реке, внутри находились его личные вещи, но самого Мартина рядом не было.

Мартин среднего телосложения, рост около 180 см, темно-каштановые волосы. Был одет в черную одежду и черные брюки.

С 28 мая полиция ведет поиски Мартина на реке Пярну, но пока безрезультатно.

Поскольку неизвестно, смог ли он самостоятельно выбраться на берег, полиция обращается ко всем, кто мог его видеть, а также к рыбакам, находившимся в это время на реке и, возможно, ставшим свидетелями происшествия, с просьбой незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.