Пропавший под Пярну 42-летний мужчина найден мертвым

28 мая Мартин находился в лодке на реке Пярну в районе Пайкузе. Вечером того же дня его лодку обнаружили дрейфующей на реке, внутри находились его личные вещи, но самого Мартина нигде не было.

Утром в среду, 11 июня, пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, пропавший на реке Пярну Мартин был найден утонувшим.

Вчера вечером в 19:43 в полицию поступило сообщение о том, что на берегу реки в поселке Пайкузе, в районе парка Теэвеэре, обнаружено тело мужчины. По обнаруженным на теле индивидуальным признакам внешности есть основания полагать, что это 42-летний Мартин, который исчез 28 мая на реке Пярну в районе Пайкузе.