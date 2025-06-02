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Эксперты о меняющемся мире труда: фокус смещается с профессий на навыки

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Исследования показывают, что на рынке труда ценятся специалисты, которые помимо профессиональных навыков обладают знаниями о технологических возможностях и готовы постоянно развивать свои компетенции. Сегодня для успешной карьеры уже недостаточно просто освоить одну профессию.

Как в сфере труда, так и в сфере образования наблюдается переход от подхода, ориентированного на профессии, к подходу, основанному на навыках. Поэтому все чаще в фокусе оказываются не конкретные специальности, а навыки, которые будут востребованы в будущем. Особенно ценятся междисциплинарные навыки, сочетающие знания из разных областей, - именно они помогают адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда.

Это означает, что для продолжительной и успешной трудовой карьеры уже недостаточно выучиться на одну специальность. «Необходимо постоянно развивать и обновлять свои знания и навыки, осваивать новые и переобучаться. Кроме профессиональных умений, все большее значение приобретают так называемые универсальные навыки. Исследования показывают, что наиболее востребованы сотрудники, которые умеют эффективно общаться и работать в команде, обладают гибкостью, адаптивностью, а также способны мыслить аналитически и творчески», - подчеркивает руководитель исследований Эстонского квалификационного агентства OSKA Урве Метс.

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