Эксперты о меняющемся мире труда: фокус смещается с профессий на навыки

Как в сфере труда, так и в сфере образования наблюдается переход от подхода, ориентированного на профессии, к подходу, основанному на навыках. Поэтому все чаще в фокусе оказываются не конкретные специальности, а навыки, которые будут востребованы в будущем. Особенно ценятся междисциплинарные навыки, сочетающие знания из разных областей, - именно они помогают адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда.