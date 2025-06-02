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Арбитраж: Казахстан должен выплатить эстонскому производителю 55 миллионов долларов

На фото судебный молоток.

Эстонская компания Windoor, специализирующаяся на проектировании и производстве стеклянных и алюминиевых фасадов, сообщила, что арбитраж, созданный в рамках Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне, обязал Казахстан выплатить ей компенсацию, проценты и судебные издержки на общую сумму около 55 миллионов долларов США.

В результате арбитражного разбирательства, продолжавшегося почти семь лет, в Вашингтоне было вынесено решение, датированное 24 января 2025 года. Спор касался отказа Казахстана исполнить решение Стокгольмского арбитражного суда при Торговой палате (SCC), вынесенное в 2015 году в пользу компании Windoor. Эстонская фирма поставляла фасадные и стекольные системы для масштабного государственного проекта в Астане, столице Казахстана. Обязательства по оплате были обеспечены гарантийным письмом, выданным юридическим лицом, полностью находящимся в собственности казахстанского государства.

Несмотря на обязательный характер решения SCC, Казахстан не приступил к выплатам. Вместо этого различные государственные органы - не обладая на то законными основаниями - подали в казахстанские суды, включая Верховный суд, ходатайства об аннулировании гарантийного письма и блокировании исполнения арбитражного решения. Эти ходатайства были удовлетворены.

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