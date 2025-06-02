Арбитраж: Казахстан должен выплатить эстонскому производителю 55 миллионов долларов

В результате арбитражного разбирательства, продолжавшегося почти семь лет, в Вашингтоне было вынесено решение, датированное 24 января 2025 года. Спор касался отказа Казахстана исполнить решение Стокгольмского арбитражного суда при Торговой палате (SCC), вынесенное в 2015 году в пользу компании Windoor. Эстонская фирма поставляла фасадные и стекольные системы для масштабного государственного проекта в Астане, столице Казахстана. Обязательства по оплате были обеспечены гарантийным письмом, выданным юридическим лицом, полностью находящимся в собственности казахстанского государства.