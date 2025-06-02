ВИДЕО В гнезде аистов разыгралась природная драма

В мае в гнезде аистиной пары по имени Мама и Тио появилось пять птенцов. Однако вскоре двоих самых слабых родители выбросили из гнезда. Такое поведение для белых аистов - не редкость: это форма естественной саморегуляции, при которой выживают только самые крепкие.

Подобное уже происходило в предыдущие годы, поэтому специалисты не были удивлены. Слабые птенцы заметно уступали остальным в размере и развитии, именно их аисты и отсеяли, чтобы сосредоточить ресурсы на сильнейших.

«В гнездах белых аистов смертность птенцов - естественное и частое явление: птицы откладывают больше яиц, птенцы появляются в разное время, и самые маленькие часто не выживают. С человеческой точки зрения это выглядит жестоко, но именно так аисты обеспечивают продолжение вида. Вмешательство людей в этот процесс, например, возвращение выброшенных птенцов в гнездо - было бы нежелательным и противоречило бы естественному отбору», - комментирует Янис Кюзе, орнитолог Латвийского фонда природы (LDF).

В естественных условиях белые аисты строят гнезда на деревьях, на прочных ветвях или вершинах сломанных стволов, способных выдержать их массивные гнезда, которые могут весить более 500 килограммов. Однако такие деревья встречаются все реже, и найти подходящее место становится все сложнее. Поэтому аисты все чаще выбирают альтернативу - столбы линий электропередач. Эти конструкции оказались удобной заменой: они прочные, высокие и недоступны для хищников.

Сегодня около 80% белых аистов в Латвии гнездятся именно на опорах ЛЭП - это стало новой нормой для вида в условиях измененного ландшафта.