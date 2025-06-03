«За 20 лет у власти можно было не раз отменить плату за детсады»: центристов и реформистов обвиняют в политическом флирте

Во время принятия дополнительного бюджета Таллинна заговорили о полной отмене платы за детские сады: с такой идеей вышли Центристская партия и Партия реформ. Казалось бы, отличная новость для родителей, но не является ли это популизмом и очередной предвыборной схемой?
Мануэла Пихлап, заместитель председателя фракции Центристской партии в Таллиннском горсобрании, уверяет, что эта инициатива - логичное продолжение многолетней работы по поддержке семей.
«По инициативе Центристской партии столичная горуправа уже предприняла ряд важных шагов, чтобы поддержать семьи с детьми. Настало время полностью отменить плату за место в детском саду и сделать дошкольное образование в столице бесплатным», - говорит она.
По словам Пихлап, это не просто жест доброй воли, а необходимость в условиях экономической нестабильности. «Рост налогов, новый автоналог, повышение цен на товары и услуги - семьям все труднее справляться. Наша поправка к бюджету предусматривает дополнительные расходы, чтобы облегчить это бремя», - подчеркивает она.
Центристы уже дважды пытались протолкнуть эту идею - в октябре и декабре 2024 года, но оба раза коалиция их отклонила. Теперь, с третьей попытки, они надеются на успех. «Что важнее - сажать деревья за миллионы евро за каждого новорожденного или оказывать реальную помощь семьям?» - говорит Пихлап, намекая на дорогие экологические проекты мэрии. Такой вопрос явно адресован правящей коалиции.
Братья центристов по идее, реформисты, утверждают, что их предложение - давняя цель. «Это наше программное обещание с 2017 года, за которое мы получили мандат на выборах. Мы годами отстаивали идею бесплатных детсадов, но в оппозиции не могли ее реализовать из-за противодействия центристов», - заявляет Мати Райдма, председатель фракции Партии реформ.
«Если все уровни образования в Эстонии бесплатны, почему дошкольное до сих пор платное? Это вопрос справедливости», - говорит Райдма.
Однако синхронность с центристами вызывает у него ироничную реакцию. «Изменение позиции Центристской партии и аналогичное предложение можно расценивать как политический шахматный ход», - считает он.
Райдма уверяет, что их инициатива - часть коалиционной работы, а не политическая игра. Но бюджетные последствия такого решения будут крайне серьезными. «В этом году, начиная с 1 сентября, необходимо найти 2,8 миллиона евро. Также необходимо включить отмену родительской платы за детский сад в бюджетную стратегию Таллинна на 2026-2029 годы. Прогнозируемая ежегодная дополнительная потребность составляет около 12 миллионов евро», - пояснил председатель фракции.
Популизм или коалиционный заговор?
Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин (Ээсти 200) смотрит на такую инициативу с изрядной долей скептицизма. «За 20 лет у власти у центристов не раз была возможность отменить плату за место в детских садах Таллинна, однако это не было сделано», - говорит он, добавляя, что в оппозиции очень просто стоять за все хорошее и против всего плохого, даже если это чистый популизм.
По мнению Яшина, реформисты в горсобрании просто не довольны работой своих вице-мэров, так как для них отмена платы за детский сад не была достаточным приоритетом при составлении дополнительного бюджета в мэрии.
Яшин допускает, что центристы и реформисты могут готовить почву для новой коалиции перед выборами в октябре. «Коммуникация обеих партий и их поправки к дополнительному бюджету кажутся синхронными. Однако, это может быть и совпадение, и центристы просто пользуются возможностью сделать что угодно, чтобы протянуть в эфир популизм и введение в заблуждение жителей Таллинна», - предполагает он.
Бюджетные последствия Яшин оценивает трезво. «Отмена платы в детсадах обойдется в 2,8 миллиона евро с сентября и в 8,4 миллиона в 2026 году. Это эквивалент ежегодной реновации двух детсадов. Вопрос приоритетов», - уверен вице-мэр.
Мэр Таллинна соцдем Евгений Осиновский тоже склоняется к тому, что действия реформистов - это политика и не более. «Их поправка, совпадающая с предложением центристов, - не забота о семьях, а политтехнологический ход, чтобы подготовить почву для новой коалиции после выборов», - утверждает он.
Осиновский напомнил о лете 2022 года, когда центристы вместе с «Отечеством» и EKRE надавили на реформистов по вопросу детских пособий, что привело к развалу правительства.
«В итоге правительство распалось, но в оппозицию пришлось уйти именно Центристской партии. Полгода спустя избиратели сурово наказали авторов этой авантюры», - говорит он. По мнению Осиновского, нынешний флирт реформистов с центристами, особенно с Михаилом Кылвартом, может подорвать цель прошлогодней смены власти в Таллинне: избавления города от коррупционных схем центристов. «Это не в интересах таллиннцев, и я надеюсь, что наш коалиционный партнер откажется от этой игры», - подчеркивает Осиновский.
Карл Сандер Казе, вице-мэр Таллинна от партии «Отечество», поделился своими эмоциями по поводу происходящего в Facebook. «Грустно наблюдать, как Партия реформ готовит почву для возвращения Центристской партии Кылварта к власти», - заявил он, добавив, что каскад налоговых повышений правительства и десятки новых налогов больнее всего ударили по семьям с детьми.
Казе с тревогой смотрит на то, что Партия реформ вместе с Центристской партией Кылварта подготовила совместные поправки к дополнительному бюджету Таллинна. «Это ставит под угрозу все достижения, которых мы добились за это время: переход на эстоноязычное обучение, обеспечение прозрачного управления городом, разумное использование денег налогоплательщиков, крупные инвестиции и многое другое», - написал вице-мэр.
Инициатива отменить плату за детсады - это не просто вопрос бюджета, а поле битвы идей и амбиций. Для родителей это шанс сэкономить сотни евро в год, но для города - вызов, требующий миллионов. И если центристы видят в этом способ поддержать семьи в трудные времена, а реформисты - шаг к справедливости в образовании, то их оппоненты подозревают предвыборные игры и попытку вернуть старые политические союзы.