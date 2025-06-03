«За 20 лет у власти можно было не раз отменить плату за детсады»: центристов и реформистов обвиняют в политическом флирте

«Если все уровни образования в Эстонии бесплатны, почему дошкольное до сих пор платное? Это вопрос справедливости», - говорит Райдма.

Однако синхронность с центристами вызывает у него ироничную реакцию. «Изменение позиции Центристской партии и аналогичное предложение можно расценивать как политический шахматный ход», - считает он.

Райдма уверяет, что их инициатива - часть коалиционной работы, а не политическая игра. Но бюджетные последствия такого решения будут крайне серьезными. «В этом году, начиная с 1 сентября, необходимо найти 2,8 миллиона евро. Также необходимо включить отмену родительской платы за детский сад в бюджетную стратегию Таллинна на 2026-2029 годы. Прогнозируемая ежегодная дополнительная потребность составляет около 12 миллионов евро», - пояснил председатель фракции.

Популизм или коалиционный заговор?

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин (Ээсти 200) смотрит на такую инициативу с изрядной долей скептицизма. «За 20 лет у власти у центристов не раз была возможность отменить плату за место в детских садах Таллинна, однако это не было сделано», - говорит он, добавляя, что в оппозиции очень просто стоять за все хорошее и против всего плохого, даже если это чистый популизм.

По мнению Яшина, реформисты в горсобрании просто не довольны работой своих вице-мэров, так как для них отмена платы за детский сад не была достаточным приоритетом при составлении дополнительного бюджета в мэрии.