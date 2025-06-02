Rimi официально перешел в собственность датчан

«Rimi - это хорошо управляемое предприятие с более чем 300 магазинами в Эстонии, Латвии и Литве. Компания выделяется высокими стандартами качества и клиентоориентированным подходом. Мы с нетерпением ожидаем начала нашего сотрудничества. Наша цель - укрепить позиции Rimi как лидера рынка в странах Балтии и одновременно перенять опыт профессиональной команды, который мы сможем применить в наших магазинах в Дании, Германии и Польше. Мы убеждены, что эта сделка знаменует новую и важную фазу роста для всей Salling Group», - заявил генеральный директор Salling Group Андерс Хаг.