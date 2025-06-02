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Rimi официально перешел в собственность датчан

Перевод: Сергей Светлов
Магазин Rimi.

Шведская розничная компания ICA Gruppen завершила сделку с датской группой Salling после одобрения Департаментов конкуренции. В результате этого розничная сеть Rimi Baltic перешла к новому владельцу.

Сумма сделки составила 1,3 миллиарда евро, и это событие открывает для Rimi совершенно новый этап развития в рамках долгосрочной бизнес-стратегии.

«Rimi - это хорошо управляемое предприятие с более чем 300 магазинами в Эстонии, Латвии и Литве. Компания выделяется высокими стандартами качества и клиентоориентированным подходом. Мы с нетерпением ожидаем начала нашего сотрудничества. Наша цель - укрепить позиции Rimi как лидера рынка в странах Балтии и одновременно перенять опыт профессиональной команды, который мы сможем применить в наших магазинах в Дании, Германии и Польше. Мы убеждены, что эта сделка знаменует новую и важную фазу роста для всей Salling Group», - заявил генеральный директор Salling Group Андерс Хаг.

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