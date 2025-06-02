В Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Они продлились около часа

За последние две недели Украина совершила два массированных налета на территорию России с применением беспилотников. По данным российского Минобороны, в ночь на 28 мая средствами ПВО были уничтожены 296 дронов в 13 российских регионах, а с вечера 20 мая до утра 22 мая - 485.

Россия 1 июня нанесла ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области Украины, в результате чего были убиты 12 человек и более 60 получили ранения.

20 мая Россия ударила по стрельбищу воинской части в Сумской области, в результате чего погибли по меньшей мере шесть украинских военнослужащих.

В прошлые выходные Россия в течение трех ночей наносила массированные удары по территории Украины, выпустив почти тысячу дронов, баллистических и крылатых ракет. В ночь на 25 мая в результате рекордной комбинированной атаки погибли 12 человек, и еще 60 получили ранения.

Корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт - об ожиданиях от новой встречи

С первого раунда переговоров в соседнем дворце Долмабахче прошло чуть больше двух недель. Итогом той встречи стал масштабный обмен пленными, но к окончанию войны в Украине или хотя бы к прекращению огня стороны ближе пока не стали.

Оснований считать, что прорыв произойдет по итогам сегодняшней встречи, немного - по нескольким причинам. Во-первых, Москва (в отличие от украинской стороны) так и не передала Киеву свой проект меморандума мирного соглашения. Из-за этого до последнего было неясно, состоится ли встреча вообще.

Во-вторых, не похоже, что Россия и Украина готовы идти на уступки в самых чувствительных для себя вопросах - а именно вопросах украинских территорий и гарантий безопасности.

Готовность российской делегации к компромиссам вряд ли выросла и после вчерашних операции украинских сил в России.