ГАЛЕРЕЯ Что можно было увидеть на оборонной выставке в Украине?

На первый взгляд может показаться, что проводить выставку оборонной тематики во время войны - идея рискованная, ведь она может стать привлекательной целью для врага. Организаторы, разумеется, учли эту угрозу: на сайте мероприятия была размещена подробная информация о том, где укрываться в случае воздушной тревоги. Забегая вперед - за два дня моего визита воздушная тревога в этом районе прозвучала один раз, но к тому моменту выставочный центр уже был закрыт.