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Власти Сибири хотят наградить мужчин, бросавших камни в украинские дроны

Перевод: Сергей Светлов
На фотографии, опубликованной губернатором Иркутской области, запечатлен грузовик, используемый для запуска украинских беспилотников.

Власти Иркутской области заявили в понедельник, что намерены поблагодарить местных жителей, которые накануне пытались помешать атаке украинских дронов на расположенную поблизости военную базу.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что это была первая подобная атака в Сибири, имея в виду масштабную операцию украинской Службы безопасности (СБУ) под названием «Паутина», в рамках которой дроны атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах РФ, как сообщило издание The Moscow Times.

По словам Кобзева, кризисный центр областных властей просмотрел видеозаписи, распространившиеся в соцсетях, где, как он выразился, обеспокоенные граждане пытались помешать дронам. Он добавил, что власти ценят их действия и намерены соответствующим образом их вознаградить.

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