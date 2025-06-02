Власти Сибири хотят наградить мужчин, бросавших камни в украинские дроны

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что это была первая подобная атака в Сибири, имея в виду масштабную операцию украинской Службы безопасности (СБУ) под названием «Паутина», в рамках которой дроны атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах РФ, как сообщило издание The Moscow Times.