Крупный эстонский развлекательный центр обанкротился: его стоимость продолжает снижаться

Из данных на портале аукционов судебных исполнителей и управляющих по делам о банкротстве следует, что стоимость семейного развлекательного центра WOW Keskus в Курессааре снова снизилась.
Если в начале апреля стоимость центра WOW оценивалась в 4,1 миллиона евро, то к концу месяца она снизилась на 300 тысяч - до 3,8 миллиона евро. В настоящее время цена упала еще на 600 тысяч евро и составляет 3,2 миллиона.
Объект продажи - участок площадью 8231 квадратный метр по адресу улица Мерикотка, 1, на котором расположен двухэтажный развлекательный центр, построенный в 2019-2020 годах. Закрытая нетто-площадь здания составляет 3802,1 квадратного метра. В состав центра входят торговые, развлекательные и спортивные помещения. С 2020 года у здания имеется действующее разрешение на эксплуатацию.
Вместе с недвижимостью продаются также расположенные в здании семейные аттракционы, мебель и другое оборудование. Однако в состав объекта продажи не входит солнечная электростанция мощностью 198 кВт, установленная на крыше здания, а также кухонное оборудование кафе - эти объекты не включены в конкурсную массу.
На участке действуют несколько актуальных договоров аренды и найма. Например, помещения, построенные под спортивный клуб, арендует компания 24-7Fitnessklubi OÜ - ее договор действует до июля 2025 года. Самый длительный договор аренды заключен с Korberi OÜ и действует до 2035 года. Договор Tänavastuudio OÜ уже истек, и помещения были возвращены. Помещения, ранее используемые Tulik Events OÜ, в настоящее время пустуют.
Согласно закону, новый владелец недвижимости, приобретенной в рамках процедуры банкротства, имеет право расторгнуть договоры аренды с трехмесячным уведомлением. После завершения успешного аукциона и по заявлению конкурсного управляющего из крепостной книги будут удалены все зарегистрированные обременения, включая договоры аренды и найма, а также ипотечные записи.
На объект наложены значительные ипотечные обременения. Четыре ипотеки в пользу Фонда содействия развитию сельской жизни составляют в общей сложности около 3,75 миллиона евро. Кроме того, установлены три ипотеки в пользу Korberi OÜ на сумму 1,6 миллиона евро. Также на недвижимость наложена судебная ипотека в размере 1,63 миллиона евро в пользу Эстонской Республики - она связана с уголовным делом.
Согласно данным электронного коммерческого регистра, у компании имеется налоговая задолженность, которая образовалась 12 августа 2024 года. Общая сумма задолженности составляет 61 370,69 евро, из которой наибольшую часть - 47 014,04 евро - составляет налог с оборота.
Согласно годовому отчету за 2023 год, компания получила 187 562 евро выручки, а прибыль составила 331 816 евро. Для сравнения: в 2022 году выручка была значительно выше - 372 604 евро, но деятельность завершилась убытком в размере 348 081 евро.