Крупный эстонский развлекательный центр обанкротился: его стоимость продолжает снижаться

На объект наложены значительные ипотечные обременения. Четыре ипотеки в пользу Фонда содействия развитию сельской жизни составляют в общей сложности около 3,75 миллиона евро. Кроме того, установлены три ипотеки в пользу Korberi OÜ на сумму 1,6 миллиона евро. Также на недвижимость наложена судебная ипотека в размере 1,63 миллиона евро в пользу Эстонской Республики - она связана с уголовным делом.

Согласно данным электронного коммерческого регистра, у компании имеется налоговая задолженность, которая образовалась 12 августа 2024 года. Общая сумма задолженности составляет 61 370,69 евро, из которой наибольшую часть - 47 014,04 евро - составляет налог с оборота.

Согласно годовому отчету за 2023 год, компания получила 187 562 евро выручки, а прибыль составила 331 816 евро. Для сравнения: в 2022 году выручка была значительно выше - 372 604 евро, но деятельность завершилась убытком в размере 348 081 евро.