Операция СБУ «Паутина»: сколько бомбардировщиков потеряла Россия и ослабит ли это ее ядерные силы

Поэтому хотя самолеты и кажутся немного устаревшим видом ядерного оружия, на самом деле они очень важны, и потеря как минимум пяти Ту-95МС (а максимум - семи) из полусотни - сильное ослабление стратегических сил.

Ту-22М3, хотя формально и не входит в ядерную триаду, но участвует в сдерживании на меньшем уровне, например, с европейскими странами.

Очень важно также учитывать то, что эти самолеты больше не выпускаются, и поэтому заменить их на что-то новое невозможно.

Но Россия возобновила выпуск стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, которые по своему функционалу выше, чем Ту-95МС или Ту-22М3. Правда, при производстве, вероятно, используется задел, оставшийся с советских времен, но, как бы то ни было, это позволяет вводить в строй новые самолеты.

В любом случае в ударах по целям на территории Украины участвовали, как правило, не больше десятка самолетов. Поэтому такое сокращение парка вряд ли сильно повлияет на их интенсивность.

Что это за самолеты

Ту-22М3 и Ту-95МС очень разные бомбардировщики. Ту-22М3 не считается стратегическим бомбардировщиком, поскольку у него ограничена дальность действия - его боевой радиус не превышает 2500 километров. В российской авиации он принадлежит к классу дальних бомбардировщиков. Его основное оружие - ракета Х-22.