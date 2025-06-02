Напряженность в Южно-Китайском море: Кая Каллас договорилась с Филиппинами о расширении военного сотрудничества с ЕС

Европейский Союз и Филиппины намерены расширять сотрудничество в сфере обороны. «Мы надеемся, что с помощью диалога по вопросам безопасности и обороны мы сможем активно и единым фронтом противостоять новым трансграничным угрозам безопасности, кибератакам, иностранному вмешательству и манипуляции информацией», - заявил министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Каей Каллас в Маниле в понедельник, 2 июня.

Каллас, в свою очередь, объявила о намерении углублять военное сотрудничество. «Мы отвергаем любые односторонние попытки изменить статус-кво, включая применение принуждения», - подчеркнула она на фоне территориальных споров в Южно-Китайском море.

Территориальные споры в регионе

Китай претендует практически на всю акваторию Южно-Китайского моря, считая ее своими территориальными водами. Китай и Филиппины также оспаривают принадлежность архипелага Спратли. США обвиняют КНР в стремлении к доминированию в регионе и оказывают поддержку оппонентам Пекина. ВМС Германии также демонстрировали свое присутствие в этом регионе, направляя туда военные корабли.