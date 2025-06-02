Напряженность в Южно-Китайском море: Кая Каллас договорилась с Филиппинами о расширении военного сотрудничества с ЕС

Договоренность о расширении военного сотрудничества достигнута в ходе визита главы дипломатии ЕС Каллас в Манилу. Соглашение заключено на фоне усиления напряженности в Южно-Китайском море.
Европейский Союз и Филиппины намерены расширять сотрудничество в сфере обороны. «Мы надеемся, что с помощью диалога по вопросам безопасности и обороны мы сможем активно и единым фронтом противостоять новым трансграничным угрозам безопасности, кибератакам, иностранному вмешательству и манипуляции информацией», - заявил министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Каей Каллас в Маниле в понедельник, 2 июня.
Каллас, в свою очередь, объявила о намерении углублять военное сотрудничество. «Мы отвергаем любые односторонние попытки изменить статус-кво, включая применение принуждения», - подчеркнула она на фоне территориальных споров в Южно-Китайском море.
Территориальные споры в регионе
Китай претендует практически на всю акваторию Южно-Китайского моря, считая ее своими территориальными водами. Китай и Филиппины также оспаривают принадлежность архипелага Спратли. США обвиняют КНР в стремлении к доминированию в регионе и оказывают поддержку оппонентам Пекина. ВМС Германии также демонстрировали свое присутствие в этом регионе, направляя туда военные корабли.
Территориальные споры в этом регионе Китай имеет не только с Филиппинами, но и с Брунеем, Индонезией, Малайзией и Вьетнамом. Кроме того, КНР считает Тайвань своей неотъемлемой частью и не исключает возможности возвращения этого острова под свой контроль насильственным путем.