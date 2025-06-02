Расследование Postimees привело к отказу от необоснованно полученной государственной субсидии

Изначально Департамент образования и молодежи (Harno) посчитал выплату в 3000 евро допустимой и обоснованной - она была направлена по инициативе координатора по образованию и члена волости Отепя в организацию, которую он сам же и возглавляет. Однако после расследования, проведенного Postimees, и возникших сомнений в законности такой схемы, Harno кардинально пересмотрел свое решение.
В середине прошлого месяца Harno в ответ на запрос Postimees сообщил, что изучил ситуацию и пришел к выводу: использование государственной поддержки для организации летнего лагеря, включенного в утвержденную программу волости Отепя по внешкольному образованию и досугу, допустимо. Лагерь был представлен как итоговое мероприятие кружка по интересам, что является одним из ключевых условий получения такой поддержки.