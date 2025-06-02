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Расследование Postimees привело к отказу от необоснованно полученной государственной субсидии

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Изначально Департамент образования и молодежи (Harno) посчитал выплату в 3000 евро допустимой и обоснованной - она была направлена по инициативе координатора по образованию и члена волости Отепя в организацию, которую он сам же и возглавляет. Однако после расследования, проведенного Postimees, и возникших сомнений в законности такой схемы, Harno кардинально пересмотрел свое решение.

В середине прошлого месяца Harno в ответ на запрос Postimees сообщил, что изучил ситуацию и пришел к выводу: использование государственной поддержки для организации летнего лагеря, включенного в утвержденную программу волости Отепя по внешкольному образованию и досугу, допустимо. Лагерь был представлен как итоговое мероприятие кружка по интересам, что является одним из ключевых условий получения такой поддержки.

Harno указал, что при проверке получил подтверждение соответствия условиям поддержки от координатора по образованию волости Отепя и члена волостной управы Пеэтера Кангура. При этом Кангур сам является одним из руководителей организации Kappermäe Selts и получателем этой поддержки.

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