Расследование Postimees привело к отказу от необоснованно полученной государственной субсидии

Изначально Департамент образования и молодежи (Harno) посчитал выплату в 3000 евро допустимой и обоснованной - она была направлена по инициативе координатора по образованию и члена волости Отепя в организацию, которую он сам же и возглавляет. Однако после расследования, проведенного Postimees, и возникших сомнений в законности такой схемы, Harno кардинально пересмотрел свое решение.