Беспорядки после победы ПСЖ: в Париже еще 79 задержаний

Во время парада на Елисейских полях в Париже в честь победителей Лиги чемпионов УЕФА - футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), а также последующего празднования болельщиков на домашнем стадионе клуба «Парк де Пренс» вновь произошли беспорядки, передает агентство dpa в понедельник, 2 июня. При этом вечером 1 июня и в ночь на 2 июня были задержаны 79 человек, говорится в публикации.

«Мы сожалеем о новых инцидентах после парада, который собрал на Елисейских полях более 100 000 человек, и последующей презентации трофея на стадионе «Парк де Пренс», - подчеркнул префект полиции Парижа Лоран Нуньез в эфире радиостанции RTL. По его словам, задержанные не являются «подлинными болельщиками ПСЖ».

Беспорядки на Елисейских полях

Как рассказал Нуньез, в ночь на 2 июня участники беспорядков бросали на городские автострады сломанные заграждения и на 15 минут перекрыли Парижскую окружную дорогу в районе домашней арены ПСЖ «Парк де Пренс». Кроме того, на Елисейских полях группы злоумышленников бросали петарды и пытались громить магазины, добавил префект полиции.

Разгромная победа ПСЖ в Лиге чемпионов

Вечером 31 мая футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2024/25 победил итальянский «Интер» с разгромным счетом 5:0. Главный матч еврокубкового сезона состоялся на «Арене Мюнхен» - впервые с 2012 года.

В ходе празднования этой победы во Франции вспыхнули беспорядки. 1 июня телеканал TF1 Info передал, что при этом погибли два человека, еще 192 получили ранения.