Количество зарегистрированных безработных в Эстонии опустилось до 45 000 человек

Согласно последним данным Кассы страхования от безработицы, количество зарегистрированных безработных в Эстонии продолжает снижаться, пишет Rus.ERR.
К 1 июня общее число зарегистрированных безработных составляло 45 043 человека - на 140 меньше, чем неделей ранее, и на 2000 с лишним меньше, чем в начале мая. Уровень безработицы равен 6,4%.
Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он равен 10,9% (6736 человек).
Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3,3%.