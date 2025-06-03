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Количество зарегистрированных безработных в Эстонии опустилось до 45 000 человек

Редактор: rus.postimees.ee
Бюро обслуживания Кассы страхования от безработицы в Ида-Вирумаа.

Согласно последним данным Кассы страхования от безработицы, количество зарегистрированных безработных в Эстонии продолжает снижаться, пишет Rus.ERR.

К 1 июня общее число зарегистрированных безработных составляло 45 043 человека - на 140 меньше, чем неделей ранее, и на 2000 с лишним меньше, чем в начале мая. Уровень безработицы равен 6,4%.

Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Ида-Вирумаа, где он равен 10,9% (6736 человек).

Самая благоприятная ситуация на рынке труда наблюдается на Хийумаа: уровень безработицы здесь составляет всего 3,3%.

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