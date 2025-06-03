Отчет: решающим фактором в вопросах оказания местных услуг является качество, а не близость к дому

Из нового отчета Центра мониторинга развития следует: несмотря на то, что большинство эстоноземельцев живет в непосредственной близости от местных общественных услуг, порядка половины жителей использует услуги, которые расположены удаленно от них, и это касается прежде всего образования.
Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико подчеркнула, что местоположение предлагаемой самоуправлением услуги больше не является решающим фактором.
«Люди "голосуют ногами" и ищут качество, а не просто близость к дому. К сожалению, наличие обширной сети общественных услуг еще не означает, что люди используют данные услуги. Это является четким сигналом государству и самоуправлению о том, что, с одной стороны, качество услуг или другие факторы зачастую не соответствуют ожиданиям людей, а с другой стороны это указывает на необходимость изменить наше понимание доступности услуг», – сказала Киндсико, добавив, что потребность в совершении поездок для получения услуг частично вызвана отсутствием свободных мест в ближайшем детском саду или в списке ближайшего семейного врача.
Из отчета Центра мониторинга развития «Будущее доступности местных общественных услуг. Тренды и сценарии до 2050 года» следует, что для людей становится все более важным, чтобы услуги были надежными и соответствовали их личным потребностям и ожиданиям. Таким образом, отчет поддерживает выводы базового исследования национальной планировки, согласно которым Эстонии необходимы более компактные поселения и более сильные региональные центры.
Киндсико подчеркнула, что услуга, претендующая на жизнеспособность в будущем, зависит, прежде всего, от способности соответствовать ожиданиям и потребностям людей.
«Популярные пункты обслуживания, будь то школа или местный центр семейных врачей, способны лучше сохранять и развивать свое качество. В то же время жизнеспособность небольших пунктов обслуживания, к сожалению, уменьшается – это означает, что в будущем многим самоуправлениям придется предоставлять услуги более гибко, с меньшими затратами и зачастую за пределами самоуправлений», – подчеркнула Киндсико.
В отчете Центр обращает внимание на то, что сокращение численности населения во всех уездах, кроме Харью- и Тартумаа, означает, что во многих местах исчезнет критическое число пользователей услуг.
В будущем наиболее успешными будут те поставщики услуг, которые смогут гибко переключаться между физическими, цифровыми и мобильными каналами в зависимости от региона и потребностей целевой аудитории.
«Находчивость при комбинировании формы услуги определит, сохранится услуга или нет. Будь то автобус по работе с молодежью или библиотечный автобус, центр по уходу за детьми по месту работы или, например, перенос медицинского пункта, библиотеки, дома культуры и школы в общинный дом. Будущее услуг является комбинированным и гибким, поэтому политика должна сосредоточиться на том, как обеспечить доступность услуг и в тех местах, где постоянный пункт обслуживания не создан либо экономически нецелесообразен», – добавила Киндсико.
Поэтому, чтобы обеспечить доступность и качество услуг, самоуправлениям в будущем придется больше сотрудничать и рассматривать услуги на региональном уровне, а не на уровне местных границ.
«Ключевой вопрос заключается в том, как сохранить доступность общественных услуг, если население сокращается, а ресурсы ограничены. Один из вариантов – усилить ответственность и увеличить доходную базу местных самоуправлений, другой – искать решения через сотрудничество и более централизованную организацию услуг», – сказала Энели Киндсико, эксперт Центра мониторинга развития.
Цель исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее доступности местных общественных услуг. Тренды и сценарии до 2050 года» – проанализировать уровень доступности общественных услуг сейчас и в будущем, а также то, какими могли бы стать наиболее подходящие модели будущего для оказания услуг.