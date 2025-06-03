Отчет: решающим фактором в вопросах оказания местных услуг является качество, а не близость к дому

В отчете Центр обращает внимание на то, что сокращение численности населения во всех уездах, кроме Харью- и Тартумаа, означает, что во многих местах исчезнет критическое число пользователей услуг.

В будущем наиболее успешными будут те поставщики услуг, которые смогут гибко переключаться между физическими, цифровыми и мобильными каналами в зависимости от региона и потребностей целевой аудитории.

«Находчивость при комбинировании формы услуги определит, сохранится услуга или нет. Будь то автобус по работе с молодежью или библиотечный автобус, центр по уходу за детьми по месту работы или, например, перенос медицинского пункта, библиотеки, дома культуры и школы в общинный дом. Будущее услуг является комбинированным и гибким, поэтому политика должна сосредоточиться на том, как обеспечить доступность услуг и в тех местах, где постоянный пункт обслуживания не создан либо экономически нецелесообразен», – добавила Киндсико.

Поэтому, чтобы обеспечить доступность и качество услуг, самоуправлениям в будущем придется больше сотрудничать и рассматривать услуги на региональном уровне, а не на уровне местных границ.

«Ключевой вопрос заключается в том, как сохранить доступность общественных услуг, если население сокращается, а ресурсы ограничены. Один из вариантов – усилить ответственность и увеличить доходную базу местных самоуправлений, другой – искать решения через сотрудничество и более централизованную организацию услуг», – сказала Энели Киндсико, эксперт Центра мониторинга развития.