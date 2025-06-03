Война пришла в Сибирь, на работу требуют брать «ветеранов СВО», россияне почти не просят убежища в Европе. Обзор событий в РФ

Министерство обороны РФ вечером 1 июня подтвердило атаки на аэродромы, а также то, что в Мурманской и Иркутской областях «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники». То есть, наверняка речь идет об уничтожении какого-то количества самолетов.

С организационной точки зрения операция была выполнена по-своему красиво. Дроны ввезли в Россию отдельно, коробки для них - отдельно. Затем были наняты водители, не знавшие о грузе и целях рейса, водителям были выданы предписания доехать до конкретной точки на карте. Когда фуры доехали до нужных локаций - в непосредственной близости от аэродромов - дроны автоматически стали вылетать из кузовов к вящему удивлению и шоферов и окружающей публики.

Другое дело, что непонятны долгоиграющие последствия этой атаки. Учитывая, что она была совершена как раз накануне очередного раунда российско-украинских переговоров. Вряд ли это приведет к каким-то особо агрессивным действиям российского руководства против Украины. В конце концов, куда более дерзкая атака на Курскую область и оккупация части региона не привели ни к чему такому, чего не было бы за три года этой войны.