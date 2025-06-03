Война пришла в Сибирь, на работу требуют брать «ветеранов СВО», россияне почти не просят убежища в Европе. Обзор событий в РФ

Украинские спецслужбы в один день подорвали несколько мостов недалеко от границы и военные аэродромы в пяти регионах России - в том числе, впервые удалось организовать атаки на территории Сибири и Дальнего Востока.
В регионах страны для компаний начали вводить обязательные квоты на трудоустройство «ветеранов СВО». Количество прошений на политическое убежище в странах Евросоюза от россиян в 2024 году сократилось в два раза и вышло на уровень 2017 года.
Операция «Паутина» и два моста
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост - по всей видимости, произошел его подрыв, целью которого были транспортные коммуникации для снабжения российской армии. Через несколько часов еще один мост - на этот раз, железнодорожный, был взорван в Курской области в тот момент, когда по нему двигался грузовой состав.
И если в Курской области обошлось без жертв (увечья получил только машинист электропоезда), то обломки автомобильного моста в Брянской области обрушились на железную дорогу, где в тот момент проезжал пассажирский поезд Климов-Москва. В поезде находилось 388 человек, на 2 июня известно о семи погибших. Российский Следственный комитет завел дела о терроризме, расследование передано в центральный аппарат ведомства.
В принципе, можно было бы очень долго дискутировать о причинах этих событий и связях между ними, однако уже днем 1 июня дроны атаковали военные объекты в пяти регионах России - Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Таким образом, война впервые пришла в Сибирь и на Дальний Восток - туда, где никаких атак никогда не было.
Целью атаки дронов были базы российских бомбардировщиков стратегической авиации, которые, в том числе, бомбили украинские города. Источники украинских СМИ в спецслужбах страны сообщили, что эти атаки были финальным актом операции спецслужб по уничтожению бомбардировочной авиации под названием «Паутина».
Министерство обороны РФ вечером 1 июня подтвердило атаки на аэродромы, а также то, что в Мурманской и Иркутской областях «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники». То есть, наверняка речь идет об уничтожении какого-то количества самолетов.
С организационной точки зрения операция была выполнена по-своему красиво. Дроны ввезли в Россию отдельно, коробки для них - отдельно. Затем были наняты водители, не знавшие о грузе и целях рейса, водителям были выданы предписания доехать до конкретной точки на карте. Когда фуры доехали до нужных локаций - в непосредственной близости от аэродромов - дроны автоматически стали вылетать из кузовов к вящему удивлению и шоферов и окружающей публики.
Другое дело, что непонятны долгоиграющие последствия этой атаки. Учитывая, что она была совершена как раз накануне очередного раунда российско-украинских переговоров. Вряд ли это приведет к каким-то особо агрессивным действиям российского руководства против Украины. В конце концов, куда более дерзкая атака на Курскую область и оккупация части региона не привели ни к чему такому, чего не было бы за три года этой войны.
Вряд ли это приведет и к какому-то «прозрению» россиян в тех регионах, где за три года войны она присутствовала только в виде новостей по телевизору и приходящих гробов. Скорее, напротив, - люди там только больше станут верить доводам российской пропаганды о «кровавом киевском режиме». Который взрывает поезда с мирными гражданами. А значит, эти события лишь еще дальше разделили переговорные позиции сторон и день окончания войны - хотя бы какого-нибудь, по версии любой из сторон.
Каждому бизнесу - по «ветерану СВО»
Власти Вологодской области с 1 сентября 2025 года ввели квоты для бизнеса на обязательный прием на работу участников войны в Украине, то есть так называемых «ветеранов СВО». Начиная с осени, компании, где работает более ста человек, будут обязаны выделить один процент рабочих мест для этой категории соискателей. За отказ компаниям грозит административная ответственность.
Уточняется, что под действие закона в регионе сейчас попадает около 450 предприятий. А цель закона - социальная адаптация и эффективное трудоустройство вернувшихся с войны.
Введение подобных квот становится тенденцией для российских регионов. Ранее аналогичный закон был принят в Самарской области - там действует точно такая же квота: один процент рабочих мест для всех компаний с численностью работников более ста человек. По подсчетам региональных властей, это позволит трудоустроить более пяти тысяч «ветеранов СВО».
Кроме того, подобная квота уже больше года действует в Московской области. Правда, за год ей воспользовались всего менее 300 человек. Причина понятна: мало предусмотреть льготы для «ветеранов СВО», надо, чтобы эти «ветераны СВО» еще захотели заниматься мирным созидательным трудом.
Уехали все, кто хотел
По итогам 2024 года страны Евросоюза зафиксировали резкое снижение количества россиян, желающих получить политическое убежище. По сравнению с 2023 годом, их количество уменьшилось в 1,8 раза и опустилось до уровня относительно мирного 2017 года.
Всего в прошлом году россияне подали 10,6 тысяч заявок. В 2023 году заявок было, соответственно, более 22 тысяч. Большинство заявлений было обращено к властям Германии, Франции и Испании.
Любопытно, что этот показатель практически сравнялся с количеством тех, кому власти стран ЕС предписали покинуть территорию Евросоюза: их в прошлом году было 7,5 тысяч. То есть, количество политически активных россиян под защитой Евросоюза пришло к некоему балансу численности.
И главное - резное снижение заявлений означает, что из России в основном уехали все, кто хотел уехать на фоне недовольства войной и внутренней политикой страны. То есть, уехавшие и оставшиеся в основном окончательно определились и со своими жизненными стратегиями, и со своими политическими приоритетами.