КОЛОНКА POSTIMEES Старые порядки могут вернуться

Это, конечно, еще не означает на сто процентов, что будет сформирована новая коалиция, однако, если опираться на опыт политической жизни органов местного самоуправления в Эстонии, такой сценарий выглядит вполне вероятным. Суть дела, конечно, не в отмене родительской платы за детский сад. Истинные причины и договоренности находятся, скорее всего, в другой плоскости. А тема платы - важная для жителей, ее можно легко раскрутить в медиа и использовать как удобный повод для выхода из текущей коалиции, оставаясь при этом в центре внимания и рассчитывая заработать политические очки перед местными выборами.

Возможность формирования нового альянса не стоит исключать и потому, что у Партии реформ и Центристской партии уже есть опыт совместного управления как на уровне парламента, так и на уровне столицы. Например, в декабре 2001 года Партия реформ вышла из трехсторонней коалиции с «Отечеством» и «Избирательным союзом Умеренные» (нынешние социал-демократы). В результате Марет Марипуу заняла пост председателя городского собрания, а Эдгар Сависаар стал мэром. Эта коалиция продержалась до парламентских выборов 2005 года - что по меркам местного самоуправления считается достаточно долгим сроком.