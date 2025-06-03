КОЛОНКА POSTIMEES Старые порядки могут вернуться

Вполне возможно, что за несколько месяцев до выборов в органы местного самоуправления правящая коалиция в Таллинне распадется и на ее месте возникнет новый союз - между Партией реформ и Центристской партией. Такое предположение основано на их недавнем сотрудничестве при составлении дополнительного бюджета города: обе партии выступают за отмену родительской платы за детский сад. Это означает введение нового крупного постоянного расхода, который, однако, не обсуждался с нынешними партнерами по коалиции.
Это, конечно, еще не означает на сто процентов, что будет сформирована новая коалиция, однако, если опираться на опыт политической жизни органов местного самоуправления в Эстонии, такой сценарий выглядит вполне вероятным. Суть дела, конечно, не в отмене родительской платы за детский сад. Истинные причины и договоренности находятся, скорее всего, в другой плоскости. А тема платы - важная для жителей, ее можно легко раскрутить в медиа и использовать как удобный повод для выхода из текущей коалиции, оставаясь при этом в центре внимания и рассчитывая заработать политические очки перед местными выборами.
Возможность формирования нового альянса не стоит исключать и потому, что у Партии реформ и Центристской партии уже есть опыт совместного управления как на уровне парламента, так и на уровне столицы. Например, в декабре 2001 года Партия реформ вышла из трехсторонней коалиции с «Отечеством» и «Избирательным союзом Умеренные» (нынешние социал-демократы). В результате Марет Марипуу заняла пост председателя городского собрания, а Эдгар Сависаар стал мэром. Эта коалиция продержалась до парламентских выборов 2005 года - что по меркам местного самоуправления считается достаточно долгим сроком.
Кроме того, обе партии всегда проявляли прагматизм при формировании коалиций. Сейчас в городском собрании Таллинна у Центристской партии 32 мандата, у Партии реформ - 16. Вместе они образуют устойчивое большинство, управлять которым было бы значительно проще, чем нынешней коалицией из четырех партий, где согласовать позиции сложнее. Вопрос лишь в том, есть ли смысл идти на такие изменения всего за пять месяцев до выборов?
Однако, как уже было упомянуто, Партия реформ и Центристская партия, вероятно, смотрят не только на ближайшие месяцы, но и планируют возможное долгосрочное сотрудничество - подобно тому, как это произошло в 2001 году. Речь может идти о более продолжительном периоде, охватывающем и время после выборов в органы местного самоуправления. Вопрос об участии граждан России и Беларуси в местных выборах на данный момент решен, и на муниципальном уровне между этими двумя партиями, по всей видимости, нет серьезных конфликтных тем. Обе стороны могли бы извлечь политическую выгоду из подобной коалиции: Центристская партия и Михаил Кылварт получили бы возможность вернуться в центр внимания - например, заняв пост председателя городского собрания, а Партия реформ могла бы получить должность мэра и возможность включить в бюджет инициативы, которые могли бы понравиться избирателям.
Но понравится ли все это самим избирателям? Напомним, что нынешняя коалиция в Таллинне формировалась под лозунгом новой политической культуры: покончить с единовластием Центристской партии, устранить партийно зависимые муниципальные структуры, повысить прозрачность управления городом и ускорить принятие решений. Удалось ли внедрить эти принципы в работу столичной власти? Изменилась ли за это время сама Центристская партия? Скорее всего, нет. В этом контексте возможное формирование новой коалиции в столице выглядело бы скорее как проявление политических расчетов, чем как шаг к системным переменам.