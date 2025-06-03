Вратарь ПСЖ выплатил многомиллионный долг по алиментам

Матвей Сафонов, запасной вратарь ставший победителем Лиги чемпионов команды ПСЖ, на днях выплатил бывшей супруге задолженность по алиментам.
По данным телеграм-канала Sport Baza, Сафонов полностью погасил задолженность, сумма которой составила 66 046 160 рублей и 22 копейки (почти 730 тысяч евро). Это оказалось необходимым условием для возвращения игрока на родину — чтобы он мог выступить за сборную России в товарищеском матче против Нигерии, который состоится 6 июня.
У Сафонова и его бывшей жены Анастасии Казачок есть общая дочь. Ранее Сафонов выплатил алименты на сумму 3,5 миллиона рублей. В прошлом году спор прошел через несколько судебных инстанций, и в итоге в силе осталось решение, согласно которому Сафонов обязан перечислять в качестве алиментов четверть своей заработной платы.
Отдельно рассматривалась жалоба Сафонова по поводу нарушения порядка общения с ребенком, однако суд ее отклонил. В свою очередь, Казачок ходатайствовала о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении Сафонова, но суд посчитал это излишним.