Вратарь ПСЖ выплатил многомиллионный долг по алиментам

По данным телеграм-канала Sport Baza, Сафонов полностью погасил задолженность, сумма которой составила 66 046 160 рублей и 22 копейки (почти 730 тысяч евро). Это оказалось необходимым условием для возвращения игрока на родину — чтобы он мог выступить за сборную России в товарищеском матче против Нигерии, который состоится 6 июня.

У Сафонова и его бывшей жены Анастасии Казачок есть общая дочь. Ранее Сафонов выплатил алименты на сумму 3,5 миллиона рублей. В прошлом году спор прошел через несколько судебных инстанций, и в итоге в силе осталось решение, согласно которому Сафонов обязан перечислять в качестве алиментов четверть своей заработной платы.