Эстонские отели рассчитывают на летний сезон: основные ожидания связаны с Таллинном

Успешность эстонских отелей в этом году во многом зависит от того, как пройдет летний сезон в Таллинне, где запланировано множество концертов и крупных мероприятий, считают представители сектора, пишет Rus.ERR.
По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Кюлли Кранер, летний сезон вызывает осторожные надежды, но не может порадовать полностью.
Спрос на проживание немного вырос, однако средняя цена на ночлег продолжает снижаться, в то время как расходы, включая налоги, увеличиваются, добавила Кранер.
В то же время туристам, планирующим отдых в высокий сезон, стоит рассчитывать на цену проживания как минимум в два раза выше, чем в низкий сезон.
Генеральный директор гостиничного концерна Hestia Кайса Майленд отметила, что несколько удачных летних дней лишь частично сглаживают проблемы, связанные с низким сезоном, и не способны полностью исправить ситуацию.