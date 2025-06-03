Эстонские отели рассчитывают на летний сезон: основные ожидания связаны с Таллинном

По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Кюлли Кранер, летний сезон вызывает осторожные надежды, но не может порадовать полностью.

Спрос на проживание немного вырос, однако средняя цена на ночлег продолжает снижаться, в то время как расходы, включая налоги, увеличиваются, добавила Кранер.

В то же время туристам, планирующим отдых в высокий сезон, стоит рассчитывать на цену проживания как минимум в два раза выше, чем в низкий сезон.