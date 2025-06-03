Сумасшедший дом: греческое правительство грозит остановить баскетбольный финал!

Обстановку подогрело то, что оба клуба провалились в Финале четырех Евролиги: они проиграли полуфиналы и сошлись между собой лишь в утешительном матче за третье место, который никого не утешил. Поэтому ставки в национальном финале особенно высоки.

«Панатинаикос» начал финальную серию домашней победой со счетом 80:68, а в воскресенье «Олимпиакос» взял реванш у себя на паркете — 91:83. Однако третий матч был перенесен.

Во время второй встречи произошло несколько серьезных инцидентов. В ситуацию вмешалось даже греческое правительство, которое заявило, что не исключает возможности остановить финальную серию. Теперь планируется встреча представителей обоих клубов и властей для обсуждения мер по обеспечению безопасности на матчах.

Третий матч, который должен был пройти в среду, перенесен - утром того же дня владельцы клубов отправятся на встречу с министром спорта Янисом Вруцисом.

Вице-премьер Павлос Маринакис перечислил меры, которые планируется ввести для повышения уровня безопасности: «Автоматические наказания, ужесточение дисциплинарных санкций, обязательное использование камер и контроль за входом в зал. Строгие, но справедливые меры будут применяться в ситуациях, когда обстановка выходит из-под контроля.

Вчерашние сцены не делают чести профессиональному спорту, тем более, когда речь идет о двух ведущих баскетбольных клубах Европы».

Как сообщает портал Eurohoops, правительство прервет финальную серию, если на совещании с представителями клубов в среду не будут достигнуты удовлетворительные договоренности.