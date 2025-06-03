Skip to footer
Вт, 3.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

В мае цены в Эстонии ощутимо выросли

Редактор: rus.postimees.ee
Ценники в магазине.

Согласно экспресс-оценке Департамента статистики, потребительские цены в Эстонии в мае выросли на 4,6% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в мае 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен, в котором учитываются также расходы туристов в Эстонии, повысился по сравнению с апрелем на 0,1%. По сравнению с маем прошлого года индекс повысился на 4,6%.

Индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии в Эстонии, гармонизированный индекс учитывает также туристов и сопоставим с международным индексом HICP (harmonised index of consumer prices).

«Согласно первоначальной оценке, в мае наибольшее влияние на гармонизированный индекс потребительских цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки», - пояснил руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.

Департамент статистики опубликует данные индекса потребительских цен за май 6 июня и данные гармонизированного индекса потребительских цен 17 июня.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх