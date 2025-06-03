В мае цены в Эстонии ощутимо выросли

Согласно экспресс-оценке Департамента статистики, потребительские цены в Эстонии в мае выросли на 4,6% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.
Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в мае 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен, в котором учитываются также расходы туристов в Эстонии, повысился по сравнению с апрелем на 0,1%. По сравнению с маем прошлого года индекс повысился на 4,6%.
Индекс потребительских цен использует в качестве весов структуру потребления жителей Эстонии в Эстонии, гармонизированный индекс учитывает также туристов и сопоставим с международным индексом HICP (harmonised index of consumer prices).
«Согласно первоначальной оценке, в мае наибольшее влияние на гармонизированный индекс потребительских цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки», - пояснил руководитель группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.
Департамент статистики опубликует данные индекса потребительских цен за май 6 июня и данные гармонизированного индекса потребительских цен 17 июня.