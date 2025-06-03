В мае цены в Эстонии ощутимо выросли

Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в мае 2025 года гармонизированный индекс потребительских цен, в котором учитываются также расходы туристов в Эстонии, повысился по сравнению с апрелем на 0,1%. По сравнению с маем прошлого года индекс повысился на 4,6%.