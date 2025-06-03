Три года назад, в одну из майских ночей, с кладбища Михкли в волости Ляэнеранна таинственно исчез памятник советским солдатам. Полицейское расследование тогда не дало результатов. Однако в конце прошлой недели камень весом почти в тонну вновь появился при очень странных обстоятельствах, пишет Pärnu Postimees.