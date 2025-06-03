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МИСТИКА Пропавший советский памятник появился в неожиданном месте (1)

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Обновлено 3 июня 2025, 10:46
Пропавший три года назад советский памятник появился в Пикавере.

Три года назад, в одну из майских ночей, с кладбища Михкли в волости Ляэнеранна таинственно исчез памятник советским солдатам. Полицейское расследование тогда не дало результатов. Однако в конце прошлой недели камень весом почти в тонну вновь появился при очень странных обстоятельствах, пишет Pärnu Postimees.

Актеры, ночевавшие в здании бывшей волостной управы в Пикавере в Пярнуском уезде, обнаружили утром в пятницу на лужайке перед домом доломитовую плиту, предположительно вывезенную на тракторе с кладбища Михкли под покровом ночи.

Пикавере находится всего в нескольких километрах от места исчезновения памятника.

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