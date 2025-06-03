Бывшие участники военной агрессии России против Украины, которые смогли вернуться с фронта, станут помощниками спасателей и сотрудников ФСБ. Их привлекут к работе в приграничных районах вдоль границы с Ида-Вирумаа. Об этом заявил губернатор Ленобласти. В регионе так называемые ветераны регулярно убивают местных жителей.
Участники военной агрессии России станут помощниками спасателей и пограничников в Кингисеппском районе Ленинградской области, которая граничит с Эстонией. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.