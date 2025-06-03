Губернатор Ленобласти РФ Дрозденко общается с жителями региона, мобилизованными на войну с Украиной, сентябрь 2022 года. В июне 2025 года тот же чиновник рассказал о привлечении выживших военных преступников к охране границ с Эстонией и Финляндией.

Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко