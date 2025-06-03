Skip to footer
Вт, 3.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Военных преступников России перебросят на границу под Нарву для работы с пограничниками ФСБ (1)

Губернатор Ленобласти РФ Дрозденко общается с жителями региона, мобилизованными на войну с Украиной, сентябрь 2022 года. В июне 2025 года тот же чиновник рассказал о привлечении выживших военных преступников к охране границ с Эстонией и Финляндией.

Бывшие участники военной агрессии России против Украины, которые смогли вернуться с фронта, станут помощниками спасателей и сотрудников ФСБ. Их привлекут к работе в приграничных районах вдоль границы с Ида-Вирумаа. Об этом заявил губернатор Ленобласти. В регионе так называемые ветераны регулярно убивают местных жителей.

​Участники военной агрессии России станут помощниками спасателей и пограничников в Кингисеппском районе Ленинградской области, которая граничит с Эстонией. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Дежурства в пограничной зоне

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх