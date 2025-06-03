Ожидавшие гуманитарной помощи жители Хан-Юниса попали под огонь. ЦАХАЛ подтвердил стрельбу по «подозрительным» людям

Представитель службы гражданской обороны сектора Газа Махмуд Бассал утверждает, что израильские военные открыли огонь из танков и беспилотников по палестинцам, которые ожидали гуманитарной помощи.

Это примерно то же место, где в воскресенье, как утверждало контролируемое ХАМАС министерство здравоохранения, 31 человек погиб и около 200 получили ранения в результате израильского огня.

ЦАХАЛ тогда отрицал, что военные стреляли по палестинцам, признавая при этом, что солдаты открыли предупредительный огонь, когда почувствовали угрозу со стороны приближавшихся к ним людей.

Сейчас Армия обороны Израиля заявила, что военные открыли огонь после того, как обнаружили «подозреваемых» на расстоянии примерно полкилометра от пункта раздачи помощи.

Как следует из заявления, сначала был предупредительный огонь, а после того, как вызывавшие опасения люди продолжали приближаться, «были произведены дополнительные выстрелы рядом с несколькими отдельными подозреваемыми, которые двигались к военным».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявила, что ей известно о сообщениях о жертвах, «подробности инцидента выясняются».

Министерство здравоохранения анклава, которым управляет ХАМАС, сообщает о 24 погибших и десятках раненых в результате нового инцидента.

Представитель гражданской обороны Бассал рассказал корреспонденту Би-би-си в Газе Рушди Абуалуфу, что большинство убитых и раненых в центре распределения помощи в Рафахе попали под огонь из танков, вертолетов и квадрокоптеров.