Ожидавшие гуманитарной помощи жители Хан-Юниса попали под огонь. ЦАХАЛ подтвердил стрельбу по «подозрительным» людям

Израильские военные открыли огонь в городе Рафах на юге сектора Газа возле пункта раздачи помощи. Минздрав анклава, контролируемый ХАМАС, сообщает о 24 погибших. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные стреляли по подозрительным людям, которые не отреагировали на предупредительные выстрелы, пишет Би-би-си.
Представитель службы гражданской обороны сектора Газа Махмуд Бассал утверждает, что израильские военные открыли огонь из танков и беспилотников по палестинцам, которые ожидали гуманитарной помощи.
Это примерно то же место, где в воскресенье, как утверждало контролируемое ХАМАС министерство здравоохранения, 31 человек погиб и около 200 получили ранения в результате израильского огня.
ЦАХАЛ тогда отрицал, что военные стреляли по палестинцам, признавая при этом, что солдаты открыли предупредительный огонь, когда почувствовали угрозу со стороны приближавшихся к ним людей.
Сейчас Армия обороны Израиля заявила, что военные открыли огонь после того, как обнаружили «подозреваемых» на расстоянии примерно полкилометра от пункта раздачи помощи.
Как следует из заявления, сначала был предупредительный огонь, а после того, как вызывавшие опасения люди продолжали приближаться, «были произведены дополнительные выстрелы рядом с несколькими отдельными подозреваемыми, которые двигались к военным».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявила, что ей известно о сообщениях о жертвах, «подробности инцидента выясняются».
Министерство здравоохранения анклава, которым управляет ХАМАС, сообщает о 24 погибших и десятках раненых в результате нового инцидента.
Представитель гражданской обороны Бассал рассказал корреспонденту Би-би-си в Газе Рушди Абуалуфу, что большинство убитых и раненых в центре распределения помощи в Рафахе попали под огонь из танков, вертолетов и квадрокоптеров.
Бассал подтвердил, что инцидент произошел в нескольких сотнях метров от Фонда гуманитарного фонда Газы, а не около самого центра.
Директор больницы «Насер» в Хан-Юнисе заявил, что 24 человека погибли и 37 получили ранения «в результате того, что израильские силы открыли огонь по толпам мирных жителей». По его словам, большинство пострадавших поступили в больницу огнестрельными ранениями.
По данным ЦАХАЛ, в то время как толпы палестинцев направлялись к пункту распределения помощи в Рафахе по организованным маршрутам, войска заметили нескольких подозрительных человек, приближающихся к военным и при этом отклоняющихся от заранее утвержденного маршрута, примерно в полукилометре от комплекса по раздаче помощи, пишет Times of Israel.
Фонд гуманитарной помощи Газы, поддерживаемый США и Израилем и отвечающий за распределение помощи, сообщает, что помощь была выдана утром во вторник без инцидентов, отмечает издание.
Армия обороны Израиля заявляет, что позволяет фонду действовать «независимо, чтобы распределять помощь среди жителей Газы и не допускать ее попадания в террористическую организацию ХАМАС».
«Военнослужащие Армии обороны Израиля не препятствуют прибытию жителей Газы в пункты распределения. Стрельба велась примерно в полукилометре от пункта распределения, по отдельным подозреваемым, приближавшимся к военным таким образом, что это представляло для них угрозу», — настаивает ЦАХАЛ.
Фонд гуманитарной помощи Газы ранее отвергал сообщения о хаосе и стрельбе вокруг своих пунктов.