На станции Тапа сломался поезд Elron: задержка составила более часа

Один из пассажиров поезда рассказал Postimees, что состав прибыл в Тапа по расписанию - немного после половины девятого, но дальше не поехал. Через громкоговоритель пассажирам сообщили, что поезд столкнулся с технической неисправностью.

Сколько времени займет задержка, пассажирам не сказали, однако, по словам обслуживающего персонала, неисправность устранима, и поезд вскоре сможет продолжить движение.

Тем не менее, самостоятельно поезд поехать не смог, и на станции его отбуксировал поезд Тарту–Таллинн.

Согласно расписанию, поезд Нарва–Таллинн должен был отправиться из Тапа в 8:37, но на деле пассажиры смогли продолжить путь только в 9:46.