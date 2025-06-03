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Прокуратура: расследование майского убийства в Ярвамаа продолжается, обвинение подозреваемому пока не предъявлено

Перевод: Павел Соболев

В начале мая в редакцию Järva Teataja поступила информация о том, что в деревне Кясуконна, недалеко от шоссе Таллинн-Тарту, был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Через пару дней в маленькой в деревне в волости Ярва в Ярвамаа было тихо. Некоторые «знатоки» могли указать на дом, где могло произойти убийство, и что-то рассказать о возможном убийце, но большинство местных жителей все же не были осведомлены о преступлении. Ни люди, живущие рядом с домом, ни непосредственные соседи.

Официальная информация была такой: 6 мая в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в волости Ярва было обнаружено тело 60-летнего мужчины со следами насилия.

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