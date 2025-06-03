Прокуратура: расследование майского убийства в Ярвамаа продолжается, обвинение подозреваемому пока не предъявлено

Через пару дней в маленькой в деревне в волости Ярва в Ярвамаа было тихо. Некоторые «знатоки» могли указать на дом, где могло произойти убийство, и что-то рассказать о возможном убийце, но большинство местных жителей все же не были осведомлены о преступлении. Ни люди, живущие рядом с домом, ни непосредственные соседи.