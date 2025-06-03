В Пыхья-Таллинне открыто новое место для гриля

В Пыхья-Таллинне на Штромке открыто новое место для гриля. Предложение обустроить новое место для гриля получило на голосовании по народному бюджету в прошлом году второе место.

«Поскольку победивший на голосовании по народному бюджету проект - установка крана с питьевой водой на Балтийском вокзале - не потребовал большого объема финансирования, было решено профинансировать проект, занявший второе место. Новая площадка для шашлыка откроется с 3 июня, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур. - Третьего июня в 13:00 откроем новую зону для гриля, и все желающие сами смогут оценить стильный дизайн площадки».

Старейшина района добавила, что с предложениями народного бюджета в этом году можно ознакомиться на домашней странице проекта «Город, созданный вместе», а также на открытом обсуждении во вторник вечером.

Зону для гриля на Штромке проектировала компания Loovmaastik OÜ, строительство выполнило предприятие Lars Laj Eesti OÜ, надзор со стороны владельца - Entecon OÜ. Автор идеи - Сергей Клименко.