В Пыхья-Таллинне открыто новое место для гриля, сообщила во вторник пресс-служба районной управы Пыхья-Таллинна.
В Пыхья-Таллинне на Штромке открыто новое место для гриля. Предложение обустроить новое место для гриля получило на голосовании по народному бюджету в прошлом году второе место.
«Поскольку победивший на голосовании по народному бюджету проект - установка крана с питьевой водой на Балтийском вокзале - не потребовал большого объема финансирования, было решено профинансировать проект, занявший второе место. Новая площадка для шашлыка откроется с 3 июня, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур. - Третьего июня в 13:00 откроем новую зону для гриля, и все желающие сами смогут оценить стильный дизайн площадки».
Старейшина района добавила, что с предложениями народного бюджета в этом году можно ознакомиться на домашней странице проекта «Город, созданный вместе», а также на открытом обсуждении во вторник вечером.
Зону для гриля на Штромке проектировала компания Loovmaastik OÜ, строительство выполнило предприятие Lars Laj Eesti OÜ, надзор со стороны владельца - Entecon OÜ. Автор идеи - Сергей Клименко.
Город представляет идеи для народного бюджета на открытых обсуждениях. В Пыхья-Таллинне презентация проектов состоится 3 июня в 17.30 в Общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Ознакомьтесь с идеями в Пыхья-Таллинне: www.tallinn.ee/et/koosloodudlinn/koos-loodud-pohja-tallinn