РАЙНЕР САКС Путин не знает, что делать, ситуация в России немного напоминает момент мятежа Пригожина

Российские СМИ очень мало освещали атаки украинских беспилотников на аэродромы. По сути, в СМИ царит молчание. Чиновники и ведомства также не комментируют событие. Такая ситуация говорит о том, что российские лидеры и чиновники пока не смогли выработать нужный ответ. Затянувшаяся пауза, вероятно, также связана с тем, что президент России не смог решить, какие коррективы ему необходимо внести в управление страной. Но кадровые перестановки, безусловно, последуют.

Ситуация чем-то напоминает ситуацию во время мятежа Пригожина. Украинский источник сообщил СМИ, что Россия может использовать украинскую атаку как повод для прекращения переговоров о прекращении огня. Но такой сценарий все же маловероятен, поскольку Россия таким образом признает свою несостоятельность и слабость.

В СМИ продолжаются дискуссии об украинской атаке, которые, как это часто бывает, порой приобретают весьма схоластический характер. Количество уничтоженных и поврежденных в ходе атаки самолетов стало отдельной темой, для которой ищутся визуальные доказательства.

Заметно, что российские официальные лица также просыпаются. Со своей стороны, предпринимаются попытки подпитывать информационный поток о том, что количество поврежденных самолетов существенно ниже, чем заявляли украинские правительственные источники, и что способность российской армии наносить авиаудары существенно не пострадала.