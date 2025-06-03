РАЙНЕР САКС Путин не знает, что делать, ситуация в России немного напоминает момент мятежа Пригожина

Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершились так, как в целом и ожидалось. Россия повторила ультиматумы, которые она выдвинула в своем меморандуме. Однако российские СМИ по-прежнему молчат о масштабной атаке украинских беспилотников на аэродромы, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Российские СМИ очень мало освещали атаки украинских беспилотников на аэродромы. По сути, в СМИ царит молчание. Чиновники и ведомства также не комментируют событие. Такая ситуация говорит о том, что российские лидеры и чиновники пока не смогли выработать нужный ответ. Затянувшаяся пауза, вероятно, также связана с тем, что президент России не смог решить, какие коррективы ему необходимо внести в управление страной. Но кадровые перестановки, безусловно, последуют.
Ситуация чем-то напоминает ситуацию во время мятежа Пригожина. Украинский источник сообщил СМИ, что Россия может использовать украинскую атаку как повод для прекращения переговоров о прекращении огня. Но такой сценарий все же маловероятен, поскольку Россия таким образом признает свою несостоятельность и слабость.
В СМИ продолжаются дискуссии об украинской атаке, которые, как это часто бывает, порой приобретают весьма схоластический характер. Количество уничтоженных и поврежденных в ходе атаки самолетов стало отдельной темой, для которой ищутся визуальные доказательства.
Заметно, что российские официальные лица также просыпаются. Со своей стороны, предпринимаются попытки подпитывать информационный поток о том, что количество поврежденных самолетов существенно ниже, чем заявляли украинские правительственные источники, и что способность российской армии наносить авиаудары существенно не пострадала.
На практике можно с уверенностью сказать, что значительная часть реальных повреждений не видна на спутниковых снимках. Выводы можно будет сделать только через два-три месяца, когда станет ясно, как российская стратегическая авиация сможет продолжать действовать дальше. Безусловно, российскому руководству очень важно как можно скорее организовать новую масштабную ракетную атаку и убедить всех, кому это нужно, что авиаудары смогут продолжаться в том же духе и впредь.
Как и ожидалось, переговоры не принесли прорыва
Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершились так, как в целом и ожидалось. Россия повторила ультиматумы, представленные ранее в ее меморандуме. Главными требованиями были и остаются сдача оккупированных территорий Украины и снятие всех санкций в отношении России. Чтобы показать некоторую динамику, Украине снова предложили обмен военнопленными.
Украина, со своей стороны, потребовала вернуть детей, депортированных с оккупированных территорий Украины. Что касается пленных, было решено, что все тяжело раненые и больные военнопленные будут отпущены домой, независимо от их количества с той или иной стороны. Такой же подход будет использован для обмена всеми военнопленными в возрасте до 25 лет.
Это чувствительные вопросы для президента Украины с точки зрения внутренней политики, и такие шаги, если смотреть на них с точки зрения России, должны удержать Украину от дестабилизации процесса.
Было объявлено отдельное соглашение о передаче останков 6000 павших солдат с обеих сторон. Похоже, это российское предложение. Большое значение здесь имеет заявление президента Украины о том, что только 15 процентов тел, находящихся в распоряжении России, идентифицированы как бойцы украинской армии или граждане Украины.
Глава российской делегации сообщил СМИ, что Украине было предложено 2-3-дневное прекращение огня на некоторых фронтах. Это псевдопредложение, сделанное лично для президента США, чтобы президент США мог сказать, что на переговорах есть заметный прогресс. Однако Россия продолжала выступать против присутствия представителей США на переговорах.
Поскольку меморандум о мирных предложениях был передан Украине только на встрече, украинской делегации пришлось взять время, чтобы правительство могло с ним ознакомиться. Таким образом, российская делегация может говорить о том, что процесс затягивается Украиной, и в то же время надеяться, что на Украину будет оказано давление со стороны США, чтобы она согласилась на псевдопрекращение огня.
Российские СМИ также сообщили, что перед встречей делегаций состоялась встреча их глав (Мединского и министра обороны Умерова), которая обеспечила успех встречи делегаций. Этот факт в конечном итоге не имеет особого значения, но российская сторона, видимо, хочет создать впечатление, что состоялись серьезные переговоры и по некоторым вопросам был достигнут компромисс.
Единственным человеком, который мог быть в значительной степени удовлетворен произошедшим, был президент Турции, который повторил свое предложение организовать встречу глав государств США, России и Украины в Турции.
В заключение можно согласиться с оценкой министра обороны Украины, сводящейся к тому, что Россия пытается затянуть процесс и выиграть время.
Об авиаударах
Сегодня ночью появились сообщения об атаках беспилотников российской армии на Одессу и Чернигов. Поступали сообщения о полетах украинских беспилотников над территорией оккупированного Крыма. Есть информация, что атаки были направлены на Керченский район, также было перекрыто движение по Крымскому мосту. Более подробной информации о результатах атак не публиковалось.
Можно предположить, что руководство России очень обеспокоено атаками, происходящими в Керченском районе. Успешная украинская атака на Крымский мост стала бы очень большой неудачей для России. В то же время сомнительно, что украинская армия сможет существенно повредить мост с помощью беспилотников, но эти атаки, безусловно, подходят для психологической обработки российских лидеров и Генштаба.
Ситуация на фронтах
На фронтах атаки российской армии были на уровне, сопоставимом с предыдущим днем, а основные направления наступления все те же. Уже неделю активность тактической авиации по применению кассетных бомб ниже, чем раньше.
На Курско-Сумско-Белгородском направлении российская армия активно атакует районы Сумской области Украины. По информации некоторых украинских блогеров, российские подразделения захватили еще одно село в приграничной зоне.
На Харьковском направлении позиционные бои продолжались в районе города Волчанск. Признаков масштабного наступления на этом направлении не наблюдается.
На Купянском направлении атаки российской армии остаются более активными, но существенных результатов достичь не удалось. Активное наступление продолжается на Лиманском направлении, в какой-то момент было подтверждено продвижение российских подразделений.
Атаки российских подразделений продолжались и на Северском направлении, однако украинская оборона отразила все попытки продвижения.
В районе Бахмута атаки российских подразделений не самые интенсивные и ситуация не меняется. Бои в районе города Торецк продолжаются в серой зоне.
Темпы наступления в районе Покровска были высокими, но безрезультатными. Весьма интенсивные атаки также велись юго-западнее Донецка, но без видимых результатов.
На Южном фронте российские подразделения бездействовали.